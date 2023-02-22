Названы лучшие криминальные фильмы 2010-2015 годов

UAportal подготовил обзор лучших криминальных фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. Все фильмы имеют рейтинг IMDB 8 или выше и обязательно запомнятся вам на всю ночь!

1. Волк с Уолл-стрит (2013)

Рейтинг IMDB: 8.2/10 | Жанр: биография, криминал, драма | Страна: США | Продолжительность: 2ч 59мин | Год: 2013 | Продюсер: Мартин Скорсезе.

Волк с Уолл-стрит – это биографический черно-комедийный криминальный фильм 2013 года режиссера Мартина Скорсезе о взлете Джордана Белфорта как богатого биржевого брокера, живущего на широкую ногу, и его падении, связанном с преступностью, коррупцией и федеральным правительством. В фильме снялся Леонардо Ди Каприо в роли Белфорта, а также Джона Хилл, Марго Робби, Мэттью МакКонахи, Кайл Чандлер и Роб Райнер в ролях второго плана. Фильм рассказывает о жизни Белфорта с 1990 по 2000 год, когда он поднимается от копеечных акций и операций в котельной к богатому биржевому брокеру, живущему на широкую ногу со своей семьей на Лонг-Айленде и Манхэттен-Бич.

2. Город (2010)

Рейтинг IMDB: 7.6/10 | Жанр: Криминал, Драма | Страна: США | Продолжительность: 2ч 4мин | Год: 2010 | Продюсер: Бен Аффлек.

Город – американская криминальная драма 2010 года, снятая режиссером Беном Аффлеком по роману Чака Хогана "Принц воров" о четырех друзьях всей жизни, которые грабят банк в своем родном городе Чарльзтаун в Бостоне, штат Массачусетс, и одновременно пытаются скрыться от агентов ФБР, выслеживающих их после того, как они узнают личность одного из членов банды. В фильме снялись Аффлек в роли Дага МакРея, Ребекка Холл в роли Клэр Кизи, Джон Хэмм в роли Адама Фроули, Джереми Реннер в роли Джеймса Кофлина и другие актеры второго плана.

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3. Исчезнувшая (2014)

IMDB Rating : 8.4/10 | Genre : Криминал, Драма, Мистерия | Страна: США | Продолжительность: 2ч 29мин | Год: 2014 | Продюсер: Дэвид Финчер.

Исчезнувшая – психологический триллер 2014 года режиссера Дэвида Финчера, основанный на романе Гиллиан Флинн о Нике Данне (Бен Аффлек), который становится главным подозреваемым в деле, когда его жена Эми Данн (Розамунд Пайк) таинственно пропадает в пятую годовщину их свадьбы. Это приводит к интенсивным спекуляциям в СМИ о причастности Ника к ее исчезновению, в то время как полиция продолжает расследование ее странного исчезновения, которое оказывается намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

4 Отступники (2006)

Rating: 8.5/10| Genre: Криминал, Триллер| Страна: США| Продолжительность: 2ч 31мин| Год: 2006| Продюсер: Мартин Скорсезе.

Отступники – американская криминальная драма 2006 года режиссера Мартина Скорсезе о полицейском под прикрытием (Леонардо ДиКаприо) и "кроте" в полиции (Мэтт Дэймон), которым поручено внедриться в ирландскую банду в Южном Бостоне. В фильме также снимались Джек Николсон, Марк Уолберг, Мартин Шин, Рэй Уинстоун, Вера Фармига и Алек Болдуин в ролях второго плана. Они пытаются перехитрить друг друга, играя по обе стороны закона, чтобы уничтожить преступную организацию, терроризирующую город.

5. Заключенные (2013)

IMDB Rating : 8/10| Genre : Криминал, Драма | Страна: США| Продолжительность: 2ч 33мин| Год: 2013| Продюсер: Дени Вильнёв.

Заключенные – канадско-американский триллер 2013 года режиссера Дени Вильнева о двух семьях, чьи жизни ввергнуты в смятение, когда их дети пропадают в День благодарения. Отец одной семьи Келлер Довер (Хью Джекман) берет дело в свои руки и начинает крестовый поход за справедливостью, который ведет его по темному пути одержимости, что ставит его в противоречие с детективом Локи (Джейк Джилленхол). В фильме также снимаются Виола Дэвис, Терренс Ховард, Мелисса Лео и Мария Белло в ролях второго плана.

Напомним, если в фильме требуется выполнение опасных элементов при съемках, вместо актеров в кадре появляются каскадеры. Однако некоторые звезды отказываются от услуг каскадеров, предпочитая делать опасные трюки самостоятельно.

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