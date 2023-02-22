Названо найкращі кримінальні фільми 2010-2015 років

UAportal підготував огляд найкращих кримінальних фільмів, випущених у період з 2010 по 2015 рік. Всі фільми мають рейтинг IMDB 8 або вище та обов'язково запам'ятаються вам на всю ніч!

1. Вовк з Уолл-стріт (2013)

Рейтинг IMDB: 8.2/10 | Жанр: біографія, кримінал, драма | Країна: США | Тривалість: 2год 59хв | Рік: 2013 | Продюсер: Мартін Скорсезе.

Вовк з Уолл-стріт – це біографічний чорно-комедійний кримінальний фільм 2013 року режисера Мартіна Скорсезе про злет Джордана Белфорта як багатого біржового брокера, який живе на широку ногу, та його падіння, пов'язане зі злочинністю, корупцією та федеральним урядом. У фільмі знявся Леонардо Ді Капріо у ролі Белфорту, а також Джона Хілл, Марго Роббі, Меттью МакКонахі, Кайл Чандлер та Роб Райнер у ролях другого плану. Фільм розповідає про життя Белфорта з 1990 по 2000 рік, коли він піднімається від копійчаних акцій та операцій у котельні до багатого біржового брокера, який живе на широку ногу зі своєю родиною на Лонг-Айленді та Манхеттен-Біч.

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2. Місто (2010)

Рейтинг IMDB: 7.6/10 | Жанр: Кримінал, Драма | Країна: США | Тривалість: 2год 4хв | Рік: 2010 | Продюсер: Бен Аффлек.

Місто – американська кримінальна драма 2010 року, знята режисером Беном Аффлеком за романом Чака Хогана "Принц злодіїв" про чотирьох друзів усього життя, які грабують банк у своєму рідному місті Чарльзтаун у Бостоні, штат Массачусетс, і одночасно намагаються втекти від агентів ФБР, які вистежують їх після того, як вони впізнають особу одного з членів банди. У фільмі знялися Аффлек у ролі Дага МакРея, Ребекка Холл у ролі Клер Кізі, Джон Хемм у ролі Адама Фроулі, Джеремі Реннер у ролі Джеймса Кофліна та інші актори другого плану.

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3. Зникла (2014)

IMDB Rating : 8.4/10 | Genre : Кримінал, Драма, Містерія | Країна: США | Тривалість: 2год 29хв | Рік: 2014 | Продюсер: Девід Фінчер.

Зникла – психологічний трилер 2014 року режисера Девіда Фінчера, заснований на романі Гілліан Флінн про Ніка Данну (Бен Аффлек), який стає головним підозрюваним у справі, коли його дружина Емі Данн (Розамунд Пайк) таємниче пропадає у п'яту річницю їхнього весілля. Це призводить до інтенсивних спекуляцій у ЗМІ щодо причетності Ніка до її зникнення, тоді як поліція продовжує розслідування її дивного зникнення, яке виявляється набагато складнішим, ніж здається на перший погляд.

4 Відступники (2006)

Rating: 8.5/10 | Genre: Кримінал, Трилер| Країна: США | Тривалість: 2год 31хв | Рік: 2006 | Продюсер: Мартін Скорсезе.

Відступники – американська кримінальна драма 2006 року режисера Мартіна Скорсезе про поліцейського під прикриттям (Леонардо ДіКапріо) та "кроту" в поліції (Мет Деймон), яким доручено впровадитися в ірландську банду в Південному Бостоні. У фільмі також знімалися Джек Ніколсон, Марк Волберг, Мартін Шин, Рей Вінстоун, Віра Фарміга та Алек Болдуін у ролях другого плану. Вони намагаються перехитрити один одного, граючи по обидва боки закону, щоб знищити злочинну організацію, яка тероризує місто.

5. Ув'язнені (2013)

IMDB Rating : 8/10 | Genre : Кримінал, Драма | Країна: США | Тривалість: 2год 33хв | Рік: 2013 | Продюсер: Дені Вільньов.

В'язні – канадсько-американський трилер 2013 року режисера Дені Вільньова про дві родини, чиї життя збентежені, коли їхні діти пропадають у День подяки. Батько однієї родини Келлер Довер (Х'ю Джекман) бере справу до рук і починає хрестовий похід за справедливістю, який веде його темним шляхом одержимості, що ставить його протиріччя з детективом Локі (Джейк Джилленхол). У фільмі також знімаються Віола Девіс, Терренс Ховард, Мелісса Лео та Марія Белло у ролях другого плану.

Нагадаємо, якщо у фільмі потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Однак деякі зірки відмовляються від послуг каскадерів, воліючи робити небезпечні трюки самостійно.

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