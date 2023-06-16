Не одевайте это: топ-5 модных ошибок лета-2023, которые испортят образ

Лето – сезон стиля и самовыражения, но остерегайтесь стать жертвой устаревших модных сочетаний, которые могут мгновенно удешевить ваш образ. UAportal подготовил рекомендации, которые помогут оставаться стильным и избежать модных казусов.

Джинсовые шорты и кроссовки

На первый взгляд, сочетание джинсовых шорт и кроссовок может показаться удобным и повседневным вариантом. Однако в нем нет того эффекта и вау-фактора, к которому вы стремитесь. Вместо этого выберите однотонные спортивные сандалии, чтобы приподнять свой образ. Подберите шорты длиной до колена или бермуды, чтобы выглядеть более утонченно и эффектно.

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Скинни и балетки

Когда-то популярный в 2000-х годах вариант сочетания скинни и балеток утратил свое очарование. С ростом популярности обуви больших габаритов и массивных моделей женственные варианты не могут заявить о себе. Если вы обожаете балетки, оставьте их для платьев и юбок, чтобы сохранить элегантность и изящество.

Трикотажные платья и кроссовки

Вязаные платья могут стать прекрасным дополнением к летнему гардеробу, но будьте осторожны при выборе обуви. Кеды или кроссовки могут подпортить общую эстетику вашего наряда. Возьмите пример с иконы моды Рози Хантингтон-Уайтли, которая легко сочетает вязаные платья с минималистичными сандалиями или ботинками для создания шикарного и современного имиджа.

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Кожаный total look

Кожаные наряды любимы знаменитостями в осенне-зимний сезон, но они могут появиться и летом. Однако необходимо обращать внимание на силуэты, которые вы создаете. Избегайте сочетания узких кожаных брюк с короткой кожаной курткой, так как это может стать модной катастрофой. Вместо этого возьмите на вооружение эту тенденцию, выбрав куртку большого размера в паре с прямыми брюками, чтобы придать ей современный и смелый вид.

Джинсы и клетчатая рубашка

Классическое сочетание джинсов и клетчатой рубашки уже давно считается стильным и удобным. Однако в нынешнем году оно стало абсолютным антитрендом. Описанный как скучный, неоригинальный и старомодный, этот образ больше не находит отклика. Примите более модный подход, заменив клетчатую рубашку на модный топ или футболку актуального и яркого цвета.

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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