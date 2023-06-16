Не одягайте це: топ-5 модних помилок літа-2023, які зіпсують образ

Літо – сезон стилю та самовираження, але остерігайтеся стати жертвою застарілих модних поєднань, які можуть миттєво здешевити ваш образ. UAportal підготував рекомендації, які допоможуть залишатися стильним та уникнути модних казусів.

Джинсові шорти та кросівки

На перший погляд, поєднання джинсових шортів та кросівок може здатися зручним та повсякденним варіантом. Однак у ньому немає того ефекту і вау-фактора, якого ви прагнете. Натомість виберіть однотонні спортивні сандалії, щоб підняти свій образ. Підберіть шорти довжиною до коліна або бермуди, щоб виглядати більш витончено та ефектно.

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Скінні та балетки

Колись популярний у 2000-х роках варіант поєднання скінні та балеток втратив свою чарівність. Зі зростанням популярності взуття великих габаритів та масивних моделей жіночні варіанти не можуть заявити про себе. Якщо ви любите балетки, залиште їх для суконь та спідниць, щоб зберегти елегантність та витонченість.

Трикотажні сукні та кросівки

В'язані сукні можуть стати чудовим доповненням до літнього гардеробу, але будьте обережні під час вибору взуття. Кеди або кросівки можуть зіпсувати загальну естетику вашого вбрання. Візьміть приклад із ікони моди Розі Хантінгтон-Уайтлі, яка легко поєднує в'язані сукні з мінімалістичними сандалями чи черевиками для створення шикарного та сучасного іміджу.

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Шкіряний total look

Шкіряні вбрання улюблені знаменитостями в осінньо-зимовий сезон, але вони можуть з'явитися і влітку. Однак, необхідно звертати увагу на силуети, які ви створюєте. Уникайте поєднання вузьких шкіряних штанів з короткою шкіряною курткою, оскільки це може стати модною катастрофою. Натомість візьміть на озброєння цю тенденцію, вибравши куртку великого розміру в парі з прямими брюками, щоб надати їй сучасного і сміливого вигляду.

Джинси та картата сорочка

Класичне поєднання джинсів та картатої сорочки вже давно вважається стильним та зручним. Проте цього року воно стало абсолютним антитрендом. Описаний як нудний, неоригінальний та старомодний, цей образ більше не знаходить відгуку. Прийміть модніший підхід, замінивши картату сорочку на модний топ або футболку актуального та яскравого кольору.

Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Слід звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота.

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