Необычные способы использования лимонной цедры: вы удивитесь

Лимонная цедра имеет ряд других применений, кроме чисто кулинарных. UAportal подготовил три практических способа использования лимонной цедры, которые могут упростить и улучшить повседневную жизнь.

Очистка поверхностей

Лимонная кожура служит естественным моющим и освежающим средством. Натирая цедрой такие поверхности, как разделочные доски, столешницы и нержавеющую сталь, можно эффективно удалить различные пятна и неприятные запахи. Лимонная кислота, содержащаяся в лимонной цедре, расщепляет жир и грязь, оставляя поверхности чистыми и свежими.

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Кулинарная добавка

Лимонная цедра придает яркий цитрусовый аромат разным блюдам и напиткам. Натрите цедру на мелкой терке и посыпьте ею салат, пасту, десерты или коктейли, чтобы усилить их вкус и аромат. Пикантная и ароматная цедра подчеркнет вкус ваших любимых блюд.

Домашний освежитель воздуха

Лимонную цедру можно использовать для создания простого и натурального освежителя воздуха. Уложите цедру в кастрюлю с водой и добавьте несколько палочек корицы или гвоздики, и вы получите домашний ароматизатор для воздуха. Кипячение смеси на медленном огне позволяет получить освежающий цитрусовый аромат, устраняющий неприятные запахи и освежающий воздух в доме.

Напомним, ранее мы делились с вами полезными лайфхаками по применению лимонной цедры.

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