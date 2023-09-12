Незвичні способи використання лимонної цедри: ви здивуєтесь

Лимонна цедра має низку інших застосувань, окрім суто кулінарних. UAportal підготував три практичних способи використання лимонної цедри, які можуть спростити і покращити повсякденне життя.

Очищення поверхонь

Лимонна шкірка слугує природним миючим та освіжаючим засобом. Натираючи цедрою такі поверхні, як обробні дошки, стільниці та нержавіючу сталь, можна ефективно видалити різноманітні плями та неприємні запахи. Лимонна кислота, що міститься в лимонній цедрі, розщеплює жир і бруд, залишаючи поверхні чистими і свіжими.

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Кулінарна добавка

Лимонна цедра додає яскравий цитрусовий аромат різним стравам і напоям. Натріть цедру на дрібній тертці і посипте нею салати, пасту, десерти або коктейлі, щоб підсилити їхній смак і аромат. Пікантна й духмяна цедра підкреслить смак ваших улюблених страв.

Домашній освіжувач повітря

Лимонну цедру можна використовувати для створення простого і натурального освіжувача повітря. Покладіть цедру в каструлю з водою і додайте кілька паличок кориці або гвоздики, і ви отримаєте домашній ароматизатор для повітря. Кип'ятіння суміші на повільному вогні дозволяє отримати освіжаючий цитрусовий аромат, який усуває неприємні запахи і освіжає повітря в домі.

Нагадаємо, раніше ми ділилися з вами корисними лайфхаками із застосування лимонної цедри.

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