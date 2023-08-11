Почему ходить под лестницей – плохая примета: объяснение суеверия

Это поверье укоренилось во многих культурах, заставляя людей избегать прохождения под лестницей любой ценой. Хотя некоторые могут отвергнуть это как обычный фольклор, существуют разные теории и верования о несчастьях. Давайте рассмотрим причины этого предрассудка и раскроем возможные способы предотвратить проклятие, которое вроде бы можно навлечь.

С практической точки зрения, ходить под стремянкой, как правило, считается опасным. Когда она установлена, это обычно означает, что там кто-нибудь работает, и существует риск падения предметов или случайного нарушения устойчивости конструкции. Из соображений личной безопасности и здравого смысла не стоит ходить под стремянкой в таких ситуациях.

Однако поверья, связанные с стремянками и плохой приметой, выходят за рамки практических соображений. Одно из объяснений уходит своими корнями в религиозные верования. В христианстве Святая Троица, состоящая из Отца, Сына и Святого Духа, имеет большое значение.

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Число три и форма треугольника считаются священными. Когда стремянка прислоняется к стене, она образует треугольную форму. Прохождение через этот треугольник рассматривалось как нарушение Троицы, богохульного акта, который потенциально может привлечь негативные силы или дьявола.

Другая теория предполагает, что ассоциация между лестницей и несчастьем происходит от сходства стремянки на стене с виселицей. В прошлом их использовали для того, чтобы обеспечить доступ к людям, которых вешали. Связь с таким мрачным и несчастным событием еще больше укрепила веру в то, что хождение под стремянкой приносит несчастье.

Интересно, что древнеегипетские верования также способствовали возникновению этого предрассудка. Египтяне высоко ценили форму треугольника из-за связи со священными пирамидами. Поскольку наклонная лестница образует форму треугольника, считалось, что прохождение под ней нарушает равновесие и вызывает несчастье.

Считалось, что пространство между лестницей и стеной заселено как дружелюбными, так и злыми духами. Нарушение этого промежутка считалось действием, которое могло разгневать этих существ, что приводило к потенциальному несчастью.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

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