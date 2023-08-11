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Почему ходить под лестницей – плохая примета: объяснение суеверия

Марина Грамович

Почему считается плохой приметой ходить под лестницей

Это поверье укоренилось во многих культурах, заставляя людей избегать прохождения под лестницей любой ценой. Хотя некоторые могут отвергнуть это как обычный фольклор, существуют разные теории и верования о несчастьях. Давайте рассмотрим причины этого предрассудка и раскроем возможные способы предотвратить проклятие, которое вроде бы можно навлечь.

С практической точки зрения, ходить под стремянкой, как правило, считается опасным. Когда она установлена, это обычно означает, что там кто-нибудь работает, и существует риск падения предметов или случайного нарушения устойчивости конструкции. Из соображений личной безопасности и здравого смысла не стоит ходить под стремянкой в таких ситуациях.

Однако поверья, связанные с стремянками и плохой приметой, выходят за рамки практических соображений. Одно из объяснений уходит своими корнями в религиозные верования. В христианстве Святая Троица, состоящая из Отца, Сына и Святого Духа, имеет большое значение.

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Число три и форма треугольника считаются священными. Когда стремянка прислоняется к стене, она образует треугольную форму. Прохождение через этот треугольник рассматривалось как нарушение Троицы, богохульного акта, который потенциально может привлечь негативные силы или дьявола.

Другая теория предполагает, что ассоциация между лестницей и несчастьем происходит от сходства стремянки на стене с виселицей. В прошлом их использовали для того, чтобы обеспечить доступ к людям, которых вешали. Связь с таким мрачным и несчастным событием еще больше укрепила веру в то, что хождение под стремянкой приносит несчастье.

Интересно, что древнеегипетские верования также способствовали возникновению этого предрассудка. Египтяне высоко ценили форму треугольника из-за связи со священными пирамидами. Поскольку наклонная лестница образует форму треугольника, считалось, что прохождение под ней нарушает равновесие и вызывает несчастье.

Считалось, что пространство между лестницей и стеной заселено как дружелюбными, так и злыми духами. Нарушение этого промежутка считалось действием, которое могло разгневать этих существ, что приводило к потенциальному несчастью.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

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