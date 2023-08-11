Чому ходити під сходами – погана прикмета: пояснення забобону

Це повір'я вкоренилося в багатьох культурах, змушуючи людей уникати проходження під драбиною за будь-яку ціну. Хоча дехто може відкинути це як звичайний фольклор, існують різні теорії та вірування про нещастя. Давайте розглянемо причини цього забобону та розкриємо можливі способи відвернути прокляття, яке начебто можна накликати.

З практичної точки зору, ходити під драбиною, як правило, вважається небезпечним. Коли вона встановлена, це зазвичай означає, що там хтось працює, і існує ризик падіння предметів або випадкового порушення стійкості конструкції. З міркувань особистої безпеки та здорового глузду не варто ходити під драбиною в таких ситуаціях.

Однак повір'я, пов'язані з драбинами і поганою прикметою, виходять за рамки практичних міркувань. Одне з пояснень сягає своїм корінням релігійних вірувань. У християнстві Свята Трійця, що складається з Отця, Сина і Святого Духа, має велике значення.

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Число три і форма трикутника вважаються священними. Коли драбина притуляється до стіни, вона утворює трикутну форму. Проходження через цей трикутник розглядалося як порушення Трійці, богохульний акт, який потенційно може привернути негативні сили або диявола.

Інша теорія припускає, що асоціація між сходами і нещастям походить від схожості драбини на стіні з шибеницею. У минулому їх використовували для того, щоб забезпечити доступ до людей, яких вішали. Зв'язок з такою похмурою і нещасливою подією ще більше зміцнив віру в те, що ходіння під драбиною приносить нещастя.

Цікаво, що давньоєгипетські вірування також сприяли виникненню цього забобону. Єгиптяни високо цінували форму трикутника через зв'язок зі священними пірамідами. Оскільки похилі сходи утворюють форму трикутника, вважалося, що проходження під ними порушує рівновагу і накликає нещастя.

Вважалося, що простір між сходами та стіною заселений як доброзичливими, так і злими духами. Порушення цього проміжку вважалося дією, яка могла розгнівати цих істот, що призводило до потенційного нещастя.

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