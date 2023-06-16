Подборка фильмов для всей семьи подарит хорошее настроение: проведите приятно вечер вместе
UAportal подготовил список из пяти фильмов для семейного просмотра, которые были выпущены в период с 2017 по 2021 год. Эти фильмы наверняка доставят удовольствие от просмотра семьям, которые ищут веселый и полезный способ провести вечер вместе.
Митчеллы против машин
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Анимация, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1 час и 53 минуты
Год: 2021
Продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер
Кэти Митчелл, молодой начинающий режиссер, отправляется в дорожное путешествие вместе со своей семьей, чтобы поступить в киношколу. Однако их планы нарушаются, когда программа искусственного интеллекта захватывает машины и захватывает человечество. Митчеллы должны объединиться, чтобы спасти мир и друг друга.
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Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Анимация, Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 1 час 42 минуты
Год: 2020
Продюсер: Кори Рэй
В мире, где магия забыта, два брата-эльфа, Йен и Барли, отправляются на поиски, чтобы вернуть своего отца к жизни на один день. Имея при себе только волшебный посох и смекалку, братья должны преодолеть препятствия и трудности, чтобы выполнить свою миссию.
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Приключения Паддингтона 2
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Комедия, Семейный
Страна: Великобритания
Продолжительность: 1 час и 43 минуты
Год: 2017
Продюсер: Дэвид Гейман
В этом продолжении любимого фильма "Приключения Паддингтона" медвежонок Паддингтон обустраивается в новой жизни с семьей Браунов в Лондоне. Когда его несправедливо обвиняют в преступлении и отправляют в тюрьму, Брауны должны объединить усилия, чтобы очистить имя Паддингтона и привлечь истинного преступника к ответственности.
Излом времени
Рейтинг IMDB: 4.2
Жанр: Приключения, фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 1 час 49 минут
Год: 2018
Продюсер: Джим Уитакер, Кэтрин Хэнд
Основанный на классическом романе Мадлен Л'Энгл, "Излом времени" рассказывает о путешествии Мэг Мурри, молодой девушки, которая путешествует во времени и пространстве, чтобы спасти своего отца от темной силы, угрожающей Вселенной. По пути Мэг узнает о силе любви и важности семьи. Несмотря на неоднозначные отзывы, "Морщинка во времени" - это визуально потрясающий фильм, который стоит посмотреть за его образное построение мира и вдохновляющее послание.
Тайна Коко
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Анимация, фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 1 час 45 минут
Год: 2017
Продюсер: Дарла К. Андерсон
Действие фильма "Тайна Коко" разворачивается в Мексике во время празднования Дня мертвых и рассказывает историю Мигеля, мальчика, который мечтает стать музыкантом, несмотря на запрет своей семьи на музыку. Случайно попав в страну мертвых, Мигель должен найти своего музыкального кумира Эрнесто де ла Круза и получить его благословение, чтобы вернуться в страну живых.
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