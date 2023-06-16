Добірка фільмів для всієї родини подарує гарний настрій: проведіть приємно вечір разом

UAportal підготував список із п'яти фільмів для сімейного перегляду, які були випущені в період з 2017 по 2021 рік. Ці фільми напевно принесуть задоволення від перегляду сім'ям, які шукають веселий та корисний спосіб провести вечір разом.

Мітчели проти машин

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анімація, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1 година та 53 хвилини

Рік: 2021

Продюсер: Філ Лорд, Крістофер Міллер

Кеті Мітчелл, молодий режисер-початківець, вирушає в дорожню подорож разом зі своєю родиною, щоб вступити до кіношколи. Проте їхні плани порушуються, коли програма штучного інтелекту захоплює машини та захоплює людство. Мітчели повинні об'єднатися, щоб урятувати мир та один одного.

Відео дня

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Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анімація, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 1 година 42 хвилини

Рік: 2020

Продюсер: Корі Рей

У світі, де магія забута, двоє братів-ельфів, Єн і Барлі, вирушають на пошуки, щоб повернути свого батька до життя на один день. Маючи при собі лише чарівну палицю і кмітливість, брати повинні подолати перешкоди та труднощі, щоб виконати свою місію.

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Пригоди Паддінгтона 2

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Комедія, Сімейний

Країна: Велика Британія

Тривалість: 1 година та 43 хвилини

Рік: 2017

Продюсер: Девід Гейман

У цьому продовженні улюбленого фільму "Пригоди Паддінгтона" ведмежа Паддінгтон облаштовується у новому житті з родиною Браунів у Лондоні. Коли його несправедливо звинувачують у злочині та відправляють у в'язницю, Брауни повинні об'єднати зусилля, щоб очистити ім'я Паддінгтона та притягнути справжнього злочинця до відповідальності.

Злам часу

Рейтинг IMDB: 4.2

Жанр: Пригоди, фентезі

Країна: США

Тривалість: 1 година 49 хвилин

Рік: 2018

Продюсер: Джим Уітакер, Кетрін Хенд

Заснований на класичному романі Мадлен Л'Енгл, "Злом часу" розповідає про подорож Мег Муррі, молодої дівчини, яка подорожує у часі та просторі, щоб врятувати свого батька від темної сили, що загрожує Всесвіту. На шляху Мег дізнається про силу любові та важливість сім'ї. Незважаючи на неоднозначні відгуки, "Морщинка в часі" - це візуально приголомшливий фільм, який варто подивитися за його образну побудову світу та надихаюче послання.

Таємниця Коко

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анімація, фентезі

Країна: США

Тривалість: 1 година 45 хвилин

Рік: 2017

Продюсер: Дарла К. Андерсон

Дія фільму "Таємниця Коко" розгортається в Мексиці під час святкування Дня мертвих та розповідає історію Мігеля, хлопчика, який мріє стати музикантом, незважаючи на заборону своєї сім'ї на музику. Випадково потрапивши до країни мертвих, Мігель повинен знайти свого музичного кумира Ернесто де ла Круза і отримати його благословення, щоб повернутися до країни живих.

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