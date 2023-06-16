Подборка фильмов для всей семьи подарит хорошее настроение: проведите приятно вечер вместе

UAportal подготовил список из пяти фильмов для семейного просмотра, которые были выпущены в период с 2017 по 2021 год. Эти фильмы наверняка доставят удовольствие от просмотра семьям, которые ищут веселый и полезный способ провести вечер вместе.

Митчеллы против машин

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анимация, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1 час и 53 минуты

Год: 2021

Продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

Кэти Митчелл, молодой начинающий режиссер, отправляется в дорожное путешествие вместе со своей семьей, чтобы поступить в киношколу. Однако их планы нарушаются, когда программа искусственного интеллекта захватывает машины и захватывает человечество. Митчеллы должны объединиться, чтобы спасти мир и друг друга.

Видео дня

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Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анимация, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 1 час 42 минуты

Год: 2020

Продюсер: Кори Рэй

В мире, где магия забыта, два брата-эльфа, Йен и Барли, отправляются на поиски, чтобы вернуть своего отца к жизни на один день. Имея при себе только волшебный посох и смекалку, братья должны преодолеть препятствия и трудности, чтобы выполнить свою миссию.

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Приключения Паддингтона 2

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Комедия, Семейный

Страна: Великобритания

Продолжительность: 1 час и 43 минуты

Год: 2017

Продюсер: Дэвид Гейман

В этом продолжении любимого фильма "Приключения Паддингтона" медвежонок Паддингтон обустраивается в новой жизни с семьей Браунов в Лондоне. Когда его несправедливо обвиняют в преступлении и отправляют в тюрьму, Брауны должны объединить усилия, чтобы очистить имя Паддингтона и привлечь истинного преступника к ответственности.

Излом времени

Рейтинг IMDB: 4.2

Жанр: Приключения, фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 1 час 49 минут

Год: 2018

Продюсер: Джим Уитакер, Кэтрин Хэнд

Основанный на классическом романе Мадлен Л'Энгл, "Излом времени" рассказывает о путешествии Мэг Мурри, молодой девушки, которая путешествует во времени и пространстве, чтобы спасти своего отца от темной силы, угрожающей Вселенной. По пути Мэг узнает о силе любви и важности семьи. Несмотря на неоднозначные отзывы, "Морщинка во времени" - это визуально потрясающий фильм, который стоит посмотреть за его образное построение мира и вдохновляющее послание.

Тайна Коко

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анимация, фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 1 час 45 минут

Год: 2017

Продюсер: Дарла К. Андерсон

Действие фильма "Тайна Коко" разворачивается в Мексике во время празднования Дня мертвых и рассказывает историю Мигеля, мальчика, который мечтает стать музыкантом, несмотря на запрет своей семьи на музыку. Случайно попав в страну мертвых, Мигель должен найти своего музыкального кумира Эрнесто де ла Круза и получить его благословение, чтобы вернуться в страну живых.

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