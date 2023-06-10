Пять лучших фильмов, которые подходят для просмотра с детьми

UAportal подготовил список из пяти восхитительных фильмов, которые были выпущены в период с 2018 по 2021 год. Эти душевные фильмы идеально подходят для качественного времяпрепровождения с детьми, гарантируя приятные и незабываемые впечатления для всей семьи.

Мэри Поппинс возвращается

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Семейный, Фэнтези, Мюзикл

Страна производства: США

Продолжительность: 130 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Walt Disney Pictures

Фильм "Мэри Поппинс возвращается" возвращает зрителей в Вишневый переулок, где любимая няня Мэри Поппинс возвращается, чтобы снова помочь семье Бэнкс. Действие фильма происходит в Лондоне времен депрессии, и Майкл и Джейн Бэнкс, уже взрослые, сталкиваются с личными проблемами и финансовыми трудностями.

Когда Мэри Поппинс со своим волшебным зонтиком спускается с небес, она приносит радость, удивление и прикосновение волшебства в жизнь троих детей Майкла: Аннабел, Джона и Джорджи. Вместе они отправляются в причудливые приключения, встречая эксцентричных персонажей и открывая для себя силу воображения и семейных уз.

Смолфут

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 96 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Warner Animation Group

В восхитительном анимационном фильме "Смолфут" молодой йети по имени Миго натыкается на то, чего, как он думал, не существует – человека, или, как они их называют, "Смолфут". Это открытие бросает вызов давним верованиям и традициям общины йети, и Миго отправляется в приключение, чтобы доказать существование Смолфута своим скептически настроенным друзьям и семье.

Когда Миго отправляется за снежные горы, он встречает группу исследователей Смолфута во главе с Перси Паттерсоном, ведущим передачи о природе. Вместе они преодолевают разрыв между двумя мирами, преподавая друг другу важные уроки о принятии, дружбе и различий.

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Гринч

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Анимация, Комедия, Семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 86 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Illumination Entertainment

Фильм "Гринч" – это классическая сказка доктора Сьюза о ворчливом зеленом существе, которое презирает Рождество. Живя на вершине горы Крампит со своим верным псом Максом, Гринч придумывает план, как украсть Рождество у веселых жителей Вовилля.

Выполняя свою озорную миссию, Гринч встречает Синди Лу Кто, молодую девочку с сердцем, полным доброты и праздничного настроения. Невинные акты доброты Синди Лу начинают оттаивать ледяное сердце Гринча, заставляя его усомниться в своих мотивах и заново открыть для себя истинный смысл Рождества.

Покемон детектив Пикачу

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна производства: США, Япония

Продолжительность: 104 минуты

Год производства: 2019

Главный продюсер: Legendary Entertainment

Основанный на популярной франшизе о покемонах, фильм "Покемон. Детектив Пикачу" рассказывает о приключениях Тима Гудмана, молодого человека, который ищет своего пропавшего отца в оживленном городе Райм. В этом уникальном мире, где сосуществуют люди и покемоны, Тим объединяется с напарником – мудрым Пикачу, обладающим детективными навыками и любовью к кофеину.

Вместе Тим и детектив Пикачу приступают к захватывающему расследованию, разгадывая сложную тайну, связанную с опасными встречами с могущественными покемонами, и раскрывая заговор, угрожающий мирному сосуществованию в городе. Пробираясь по шумным улицам Райм-Сити и общаясь с разнообразными покемонами, Тим узнает о ценности командной работы, дружбы и важности раскрытия своего истинного потенциала.

Камуфляж и шпионаж

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Анимация, Экшн, Приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 102 минуты

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Blue Sky Studios

"Камуфляж и шпионаж" – это полный экшена анимационный фильм о захватывающем путешествии супершпиона Лэнса Стерлинга и социально неуклюжего ученого Уолтера Беккета. Когда Лэнс по неосторожности превращается в голубя благодаря одному из изобретений Уолтера, эти двое должны объединиться в самой нетрадиционной форме, чтобы спасти мир от злого злодея.

В ходе миссии, полной гаджетов, юмора и неожиданных поворотов, Ланс и Уолтер узнают, как важно использовать свои уникальные сильные стороны, работать в команде и быть верным самому себе. Их дружба и уморительные выходки делают "Камуфляж и шпионаж" увлекательным и душевным фильмом для всей семьи.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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