П'ять найкращих фільмів, які підходять для перегляду з дітьми

UAportal підготував список із п'яти чудових фільмів, які були випущені в період з 2018 по 2021 рік. Ці душевні фільми ідеально підходять для якісного проведення часу з дітьми, гарантуючи приємні та незабутні враження для всієї родини.

Мері Поппінс повертається

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Сімейний, Фентезі, Мюзикл

Країна виробництва: США

Тривалість: 130 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Walt Disney Pictures

Фільм "Мері Поппінс повертається" повертає глядачів до Вишневого провулка, де улюблена няня Мері Поппінс повертається, щоб знову допомогти сім'ї Бенкс. Дія фільму відбувається в Лондоні часів депресії, і Майкл і Джейн Бенкс, вже дорослі, стикаються з особистими проблемами та фінансовими труднощами.

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Коли Мері Поппінс зі своєю чарівною парасолькою спускається з небес, вона приносить радість, здивування та дотик чарівництва у життя трьох дітей Майкла: Аннабел, Джона та Джорджі. Разом вони вирушають у химерні пригоди, зустрічаючи ексцентричних персонажів та відкриваючи для себе силу уяви та сімейних зв'язків.

Смолфут

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Warner Animation Group

У чудовому анімаційному фільмі "Смолфут" молодої йєті на ім'я Міго натикається на те, чого, як він думав, не існує – людини, або, як вони їх називають, "Смолфут". Це відкриття кидає виклик давнім віруванням і традиціям громади єті, і Міго вирушає в пригоду, щоб довести існування Смолфута своїм скептично налаштованим друзям та сім'ї.

Коли Міго вирушає за снігові гори, він зустрічає групу дослідників Смолфута на чолі з Персі Паттерсоном, який веде передачі про природу. Разом вони долають розрив між двома світами, викладаючи один одному важливі уроки про прийняття, дружбу та відмінності.

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Грінч

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Анімація, Комедія, Сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 86 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Illumination Entertainment

Фільм "Грінч" – це класична казка доктора Сьюза про буркотливу зелену істоту, яка зневажає Різдво. Живучи на вершині гори Крампіт зі своїм вірним псом Максом, Грінч вигадує план, як вкрасти Різдво у веселих волівців.

Виконуючи свою пустотливу місію, Грінч зустрічає Сінді Лу Хто, молоду дівчинку з серцем, сповненим доброти та святкового настрою. Невинні акти доброти Сінді Лу починають розморожувати крижане серце Грінча, змушуючи його засумніватися у своїх мотивах і наново відкрити для себе справжній сенс Різдва.

Покемон детектив Пікачу

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна виробництва: США, Японія

Тривалість: 104 хвилини

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Legendary Entertainment

Заснований на популярній франшизі про покемонів, фільм "Покемон. Детектив Пікачу" розповідає про пригоди Тіма Гудмана, молоду людину, яка шукає свого зниклого батька в жвавому місті Райм. У цьому унікальному світі, де співіснують люди і покемони, Тім поєднується з напарником – мудрим Пікачу, який має детективні навички та любов до кофеїну.

Разом Тім і детектив Пікачу приступають до захоплюючого розслідування, розгадуючи складну таємницю, пов'язану з небезпечними зустрічами з могутніми покемонами, і розкриваючи змову, яка загрожує мирному співіснуванню у місті. Пробираючись галасливими вулицями Райм-Сіті та спілкуючись з різноманітними покемонами, Тім дізнається про цінність командної роботи, дружби і важливість розкриття свого справжнього потенціалу.

Камуфляж та шпигунство

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Анімація, Екшн, Пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 102 хвилини

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Blue Sky Studios

"Камуфляж і шпигунство" – це повний екшен анімаційний фільм про захоплюючу подорож супершпигуна Ленса Стерлінга та соціально незграбного вченого Уолтера Беккета. Коли Ленс з необережності перетворюється на голуба завдяки одному з винаходів Уолтера, ці двоє повинні об'єднатися у найнетрадиційнішій формі, щоб врятувати світ від злого лиходія.

Під час місії, повної гаджетів, гумору та несподіваних поворотів, Ланс і Уолтер дізнаються, як важливо використовувати свої унікальні сильні сторони, працювати в команді та бути вірним самому собі. Їхня дружба і кумедні витівки роблять "Камуфляж і шпигунство" захоплюючим і душевним фільмом для всієї родини.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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