Пять лучших фильмов-триллеров 2006-15 годов: насладитесь динамикой

UAportal подготовил подборку из пяти фильмов-триллеров, которые вышли в 2010-2015 годах. Они получили немалую популярность и любовь зрителей.

Исчезнувшая

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Триллер

Страна: США; Продолжительность: 2ч 29мин; Год: 2014

Продюсер: Дэвид Финчер

История рассказывает о мужчине по имени Ник Данн, чья жена пропадает без вести на пятую годовщину их свадьбы. По мере расследования Ник становится главным подозреваемым в ее исчезновении, а поднявшаяся шумиха в СМИ грозит разрушить его жизнь.

Пленницы

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Триллер

Страна: США; Продолжительность: 2ч 33мин; Год: 2013

Продюсер: Дени Вильнев

История рассказывает о двух семьях, чьи дочери пропали в День благодарения. Пока полиция ищет девочек, родители берут дело в свои руки и начинают собственное расследование.

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Остров проклятых

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Триллер

Страна: США; Продолжительность: 2ч 18мин; Год: 2010

Продюсер: Мартин Скорсезе

Фильм рассказывает о двух маршалах США, Тедди Дэниелсе и Чаке Ауле, которые отправляются на остров у побережья Массачусетса, чтобы расследовать исчезновение пациента психиатрической клиники.

Девушка с татуировкой дракона

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Триллер

Страна: США; Продолжительность: 2ч 38мин; Год: 2011

Продюсер: Дэвид Финчер

История рассказывает о журналисте Микаэле Блумквисте, которого нанимают для расследования исчезновения племянницы богатого бизнесмена. В расследовании ему помогает молодой компьютерный хакер по имени Лисбет Саландер, у которой свое темное прошлое. Вместе они раскрывают запутанную паутину коррупции и насилия, которая грозит уничтожить их обоих.

Престиж

IMDB: 8.5/10

Жанр: Триллер

Страна: США; Продолжительность: 2ч 10мин; Год: 2006

Продюсер: Кристофер Нолан

Фильм рассказывает о двух фокусниках, Роберте Анже и Альфреде Бордене, которые после трагического несчастного случая становятся злейшими соперниками. В то время как они соревнуются в создании величайшей иллюзии, их одержимость друг другом приводит к опасной игре в одни ворота, которая будет иметь разрушительные последствия.

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