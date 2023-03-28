П'ять найкращих фільмів-трилерів 2006-15 років: насолоджуйтесь динамікою

UAportal підготував добірку із п'яти фільмів-трилерів, які вийшли у 2010-2015 роках. Вони здобули чималу популярність та любов глядачів.

Зникла

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Трилер

Країна: США; Тривалість: 2год 29хв; Рік: 2014

Продюсер: Девід Фінчер

Історія розповідає про чоловіка на ім'я Нік Данн, чия дружина пропадає безвісти на п'яту річницю їхнього весілля. У міру розслідування Нік стає головним підозрюваним у її зникненні, а галас, що піднявся в ЗМІ, загрожує зруйнувати його життя.

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Полонянки

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Трилер

Країна: США; Тривалість: 2год 33хв; Рік: 2013

Продюсер: Дені Вільнєв

Історія розповідає про дві родини, чиї дочки зникли у День подяки. Поки поліція шукає дівчаток, батьки беруть справу до своїх рук і розпочинають власне розслідування.

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Острів проклятих

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Трилер

Країна: США; Тривалість: 2год 18хв; Рік: 2010

Продюсер: Мартін Скорсезе

Фільм розповідає про двох маршалів США, Тедді Деніелса і Чака Ауле, які вирушають на острів біля узбережжя Массачусетса, щоб розслідувати зникнення пацієнта психіатричної клініки.

Дівчина з татуюванням дракона

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Трилер

Країна: США; Тривалість: 2год 38хв; Рік: 2011

Продюсер: Девід Фінчер

Історія розповідає про журналіста Мікаеля Блумквіста, якого наймають для розслідування зникнення племінниці багатого бізнесмена. У розслідуванні йому допомагає молодий комп'ютерний хакер на ім'я Лісбет Саландер, яка має своє темне минуле. Разом вони розкривають заплутану павутину корупції та насильства, що загрожує знищити їх обох.

Престиж

IMDB: 8.5/10

Жанр: Трилер

Країна: США; Тривалість: 2год 10хв; Рік: 2006

Продюсер: Крістофер Нолан

Фільм розповідає про двох фокусників, Роберта Анже та Альфреда Бордена, які після трагічного нещасного випадку стають найлютішими суперниками. У той час як вони змагаються у створенні найбільшої ілюзії, їхня одержимість один одним призводить до небезпечної гри в одні ворота, що матиме руйнівні наслідки.

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