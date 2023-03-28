Пять лучших фильмов-триллеров 2006-15 годов: насладитесь динамикой
UAportal подготовил подборку из пяти фильмов-триллеров, которые вышли в 2010-2015 годах. Они получили немалую популярность и любовь зрителей.
Исчезнувшая
Рейтинг IMDB: 8.1/10
Жанр: Триллер
Страна: США; Продолжительность: 2ч 29мин; Год: 2014
Продюсер: Дэвид Финчер
История рассказывает о мужчине по имени Ник Данн, чья жена пропадает без вести на пятую годовщину их свадьбы. По мере расследования Ник становится главным подозреваемым в ее исчезновении, а поднявшаяся шумиха в СМИ грозит разрушить его жизнь.
Пленницы
Рейтинг IMDB: 8.1/10
Жанр: Триллер
Страна: США; Продолжительность: 2ч 33мин; Год: 2013
Продюсер: Дени Вильнев
История рассказывает о двух семьях, чьи дочери пропали в День благодарения. Пока полиция ищет девочек, родители берут дело в свои руки и начинают собственное расследование.
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Остров проклятых
Рейтинг IMDB: 8.2/10
Жанр: Триллер
Страна: США; Продолжительность: 2ч 18мин; Год: 2010
Продюсер: Мартин Скорсезе
Фильм рассказывает о двух маршалах США, Тедди Дэниелсе и Чаке Ауле, которые отправляются на остров у побережья Массачусетса, чтобы расследовать исчезновение пациента психиатрической клиники.
Девушка с татуировкой дракона
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Триллер
Страна: США; Продолжительность: 2ч 38мин; Год: 2011
Продюсер: Дэвид Финчер
История рассказывает о журналисте Микаэле Блумквисте, которого нанимают для расследования исчезновения племянницы богатого бизнесмена. В расследовании ему помогает молодой компьютерный хакер по имени Лисбет Саландер, у которой свое темное прошлое. Вместе они раскрывают запутанную паутину коррупции и насилия, которая грозит уничтожить их обоих.
Престиж
IMDB: 8.5/10
Жанр: Триллер
Страна: США; Продолжительность: 2ч 10мин; Год: 2006
Продюсер: Кристофер Нолан
Фильм рассказывает о двух фокусниках, Роберте Анже и Альфреде Бордене, которые после трагического несчастного случая становятся злейшими соперниками. В то время как они соревнуются в создании величайшей иллюзии, их одержимость друг другом приводит к опасной игре в одни ворота, которая будет иметь разрушительные последствия.
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