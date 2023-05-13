Пять остросюжетных фильмов для мужчин: почувствуйте прилив адреналина
UAportal подготовил статью о пяти лучших боевиках для мужчин. От адреналиновых автомобильных погонь до эпических сцен драк – эти фильмы гарантированно развлекут зрителя.
Форсаж 3
Рейтинг IMDB: 6.8/10
Жанр: Экшн
Страна: США, Германия
Продолжительность: 107 минут
Год: 2006
Продюсер: Нил Х. Мориц
Когда в результате трагических событий уличный гонщик Доминик Торетто (Вин Дизель) возвращается в Лос-Анджелес, он воссоединяется с агентом ФБР Брайаном О'Коннером (Пол Уокер), чтобы уничтожить наркобарона. Работая вместе, дуэт учится доверять друг другу и формирует маловероятную связь.
Железный человек
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 126 минут
Год: 2008
Продюсер: Ави Арад, Кевин Фейдж
"Железный человек" рассказывает о миллиардере-изобретателе Тони Старке (Роберт Дауни мл.), которого захватили террористы во время демонстрации его новейшего оружия. Вынужденный создать оружие для них, Старк вместо этого создает костюм брони, чтобы сбежать. Вернувшись в США, он совершенствует костюм и становится супергероем Железным человеком.
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Темный рыцарь
Рейтинг IMDB: 9.0/10
Жанр: Экшн, Криминал, Драма
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 152 минуты
Год: 2008
Продюсер: Кристофер Нолан, Чарльз Ровен, Эмма Томас
В фильме "Темный рыцарь" Бэтмен (Кристиан Бэйл) сталкивается со своим самым опасным противником – Джокером (Хит Леджер), безумным криминальным авторитетом, стремящимся посеять хаос в Готэм-сити. Пытаясь остановить террор Джокера, Бэтмен должен столкнуться с нравственными проблемами, порожденными анархическим мировоззрением Джокера.
Начало
Рейтинг IMDB: 8.8/10
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 148 минут
Год: 2010
Продюсер: Кристофер Нолан, Эмма Томас
"Начало" – это фильм об ограблении, в котором команда специалистов пытается проникнуть в сны бизнесмена, чтобы посеять в его сознании идею. Миссия осложняется защитой подсознания, которую команда должна преодолеть, а также личными демонами лидера команды, Дома Кобба (Леонардо Ди Каприо).
Мстители
Рейтинг IMDB: 8.0/10
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 143 минуты
Год: 2012
Продюсер: Кевин Фейдж
Фильм "Мстители" рассказывает о группе супергероев, включая Железного человека, Капитана Америку, Тора и Халка, которые объединяются для борьбы со злодеем Локи и его армией. Когда команда сталкивается с, казалось бы, непреодолимыми трудностями, они должны научиться работать вместе и доверять друг другу, чтобы спасти мир от разрушения.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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