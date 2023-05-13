П'ять гостросюжетних фільмів для чоловіків: відчуйте приплив адреналіну

UAportal підготував статтю про п'ятьох кращих бойовиків для чоловіків. Від адреналінових автомобільних погонь до епічних сцен бійок – ці фільми гарантовано розважать глядача.

Форсаж 3

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Дія

Країна: США, Німеччина

Тривалість: 107 хвилин

Рік: 2006

Продюсер: Ніл Х. Моріц

Коли в результаті трагічних подій вуличний гонщик Домінік Торетто (Він Дізель) повертається до Лос-Анджелеса, він воз'єднується з агентом ФБР Браяном О'Коннером (Пол Вокер), щоб знищити наркобарона. Працюючи разом, дует вчиться довіряти один одному та формує малоймовірний зв'язок.

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Залізна людина

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 126 хвилин

Рік: 2008

Продюсер: Аві Арад, Кевін Фейдж

"Залізна людина" розповідає про мільярдера-винахідника Тоні Старка (Роберт Дауні мл.), якого захопили терористи під час демонстрації його новітньої зброї. Вимушений створити зброю для них, Старк натомість створює костюм броні, щоб втекти. Повернувшись до США, він удосконалює костюм та стає супергероєм Залізною людиною.

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Темний лицар

Рейтинг IMDB: 9.0/10

Жанр: Екшн, Кримінал, Драма

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 152 хвилини

Рік: 2008

Продюсер: Крістофер Нолан, Чарльз Ровен, Емма Томас

У фільмі "Темний лицар" Бетмен (Крістіан Бейл) стикається зі своїм найнебезпечнішим супротивником – Джокером (Хіт Леджер), шаленим кримінальним авторитетом, який прагне посіяти хаос у Готем-сіті. Намагаючись зупинити терор Джокера, Бетмен має зіткнутися з моральними проблемами, породженими анархічним світоглядом Джокера.

Початок

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 148 хвилин

Рік: 2010

Продюсер: Крістофер Нолан, Емма Томас

"Початок" – це фільм про пограбування, в якому команда фахівців намагається проникнути у сни бізнесмена, щоб посіяти у його свідомості ідею. Місія ускладнюється захистом підсвідомості, яку команда має подолати, а також особистими демонами лідера команди Будинку Кобба (Леонардо Ді Капріо).

Месники

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 143 хвилини

Рік: 2012

Продюсер: Кевін Фейдж

Фільм "Месники" розповідає про групу супергероїв, включаючи Залізну людину, Капітана Америку, Тора та Халка, які об'єднуються для боротьби зі лиходієм Локі та його армією. Коли команда стикається з, здавалося б, непереборними труднощами, вони мають навчитися працювати разом і довіряти один одному, щоб урятувати світ від руйнування.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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