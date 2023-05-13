Пять остросюжетных фильмов для мужчин: почувствуйте прилив адреналина

UAportal подготовил статью о пяти лучших боевиках для мужчин. От адреналиновых автомобильных погонь до эпических сцен драк – эти фильмы гарантированно развлекут зрителя.

Форсаж 3

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Экшн

Страна: США, Германия

Продолжительность: 107 минут

Год: 2006

Продюсер: Нил Х. Мориц

Когда в результате трагических событий уличный гонщик Доминик Торетто (Вин Дизель) возвращается в Лос-Анджелес, он воссоединяется с агентом ФБР Брайаном О'Коннером (Пол Уокер), чтобы уничтожить наркобарона. Работая вместе, дуэт учится доверять друг другу и формирует маловероятную связь.

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Железный человек

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 126 минут

Год: 2008

Продюсер: Ави Арад, Кевин Фейдж

"Железный человек" рассказывает о миллиардере-изобретателе Тони Старке (Роберт Дауни мл.), которого захватили террористы во время демонстрации его новейшего оружия. Вынужденный создать оружие для них, Старк вместо этого создает костюм брони, чтобы сбежать. Вернувшись в США, он совершенствует костюм и становится супергероем Железным человеком.

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Темный рыцарь

Рейтинг IMDB: 9.0/10

Жанр: Экшн, Криминал, Драма

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 152 минуты

Год: 2008

Продюсер: Кристофер Нолан, Чарльз Ровен, Эмма Томас

В фильме "Темный рыцарь" Бэтмен (Кристиан Бэйл) сталкивается со своим самым опасным противником – Джокером (Хит Леджер), безумным криминальным авторитетом, стремящимся посеять хаос в Готэм-сити. Пытаясь остановить террор Джокера, Бэтмен должен столкнуться с нравственными проблемами, порожденными анархическим мировоззрением Джокера.

Начало

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 148 минут

Год: 2010

Продюсер: Кристофер Нолан, Эмма Томас

"Начало" – это фильм об ограблении, в котором команда специалистов пытается проникнуть в сны бизнесмена, чтобы посеять в его сознании идею. Миссия осложняется защитой подсознания, которую команда должна преодолеть, а также личными демонами лидера команды, Дома Кобба (Леонардо Ди Каприо).

Мстители

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 143 минуты

Год: 2012

Продюсер: Кевин Фейдж

Фильм "Мстители" рассказывает о группе супергероев, включая Железного человека, Капитана Америку, Тора и Халка, которые объединяются для борьбы со злодеем Локи и его армией. Когда команда сталкивается с, казалось бы, непреодолимыми трудностями, они должны научиться работать вместе и доверять друг другу, чтобы спасти мир от разрушения.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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