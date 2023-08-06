Пять шокирующих скандалов знаменитостей: замешана измена

Звездные сплетни и скандалы всегда привлекали внимание общественности, а когда речь заходит об измене, интрига достигает новых высот. Хотя отношения могут быть сложными, и никто не застрахован от ошибок, для знаменитостей их проступки становятся главными новостями.

Адам Левин и Бехати Принслу

Instagram-модель и инфлюэнсер Самнер Строу наделала много шума, когда поделилась видео в TikTok, в котором утверждала, что имела роман с Адамом Левином, когда тот еще был женат на Бехати Принслу. Как доказательство Строу предоставила скриншоты сообщений, которыми они обменивались в Instagram, в том числе один, где исполнитель "Moves Like Jagger" упоминал о том, что называл Самнер "деткой".

Позже Левин принес извинения, признав, что пересек границу в печальный период своей жизни. С тех пор еще две женщины заявили о флирте с певцом.

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

На фоне нынешней шумихи вокруг "Беннифер" важно не забывать, что Бен Аффлек в свое время был втянут в скандал, похожий на мыльную оперу, из-за измены с няней, будучи женатым на Дженнифер Гарнер. Пара, которая была вместе в течение десяти лет и имела общих детей, в конце концов развелась в 2018 году.

Тристан Томпсон и Хлои Кардашян

Сага об измене этих двух знаменитостей была длинной и болезненной. Впервые Томпсон был пойман на измене Кардашян за несколько дней до рождения их дочери. С тех пор он был неоднократно обвинен в изменах, получивших огласку, в том числе, что имеет ребенка от другой женщины.

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Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Развод Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер после 25 лет брака шокировал мир. Однако настоящая трагедия произошла, когда выяснилось, что Шварценеггер имеет ребенка от домработницы супругов в 1997 году. Это откровение добавило еще один пласт обмана к и без того бурной ситуации.

Джуд Лоу и Сиенна Миллер

Джуд Лоу и Сиенна Миллер, когда-то считавшиеся одной из самых горячих пар Голливуда, стали свидетелями того, как отношения разрушились из-за неверности. О том, что у Лоу был роман с няней, стало известно после утечки личного дневника женщины в 2005 году. Несмотря на попытки примирения, пара в конце концов развелась навсегда в 2011 году.

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