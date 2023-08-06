П'ять скандалів знаменитостей, що шокують: замішана зрада

Зоряні плітки та скандали завжди привертали увагу громадськості, а коли йдеться про зраду, інтрига сягає нових висот. Хоча стосунки можуть бути складними, і ніхто не застрахований від помилок, для знаменитостей їхні провини стають головними новинами.

Адам Левін та Бехаті Прінслу

Instagram-модель та інфлюенсер Самнер Строу наробила багато галасу, коли поділилася відео в TikTok, в якому стверджувала, що мала роман з Адамом Левіном, коли той ще був одружений з Бехаті Прінслу. Як доказ Строу надала скріншоти повідомлень, якими вони обмінювалися в Instagram, у тому числі один, де виконавець Moves Like Jagger згадував про те, що називав Самнер "діткою".

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Пізніше Левін вибачився, визнавши, що перетнув кордон у сумний період свого життя. З того часу ще дві жінки заявили про флірт зі співаком.

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Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер

На тлі нинішнього галасу навколо "Бенніфер" важливо не забувати, що Бен Аффлек свого часу був втягнутий у скандал, схожий на мильну оперу, через зраду з нянею, одружений з Дженніфер Гарнер. Пара, яка була разом протягом десяти років і мала спільних дітей, зрештою розлучилася у 2018 році.

Трістан Томпсон та Хлої Кардашян

Сага про зраду цих двох знаменитостей була довгою та болісною. Вперше Томпсона було спіймано на зраді Кардашян за кілька днів до народження їхньої доньки. З того часу він був неодноразово звинувачений у зрадах, які набули розголосу, у тому числі, що має дитину від іншої жінки.

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Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер

Розлучення Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер після 25 років шлюбу шокувало світ. Однак справжня трагедія сталася, коли з'ясувалося, що Шварценеггер має дитину від хатньої робітниці подружжя в 1997 році. Це одкровення додало ще один пласт обману до і так бурхливої ситуації.

Джуд Лоу та Сієнна Міллер

Джуд Лоу та Сієнна Міллер, які колись вважалися однією з найгарячіших пар Голлівуду, стали свідками того, як стосунки зруйнувалися через невірність. Про те, що Лоу мав роман з нянею, стало відомо після витоку особистого щоденника жінки в 2005 році. Незважаючи на спроби примирення, пара зрештою розвелася назавжди у 2011 році.

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