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Общество

Пять вещей, которые никогда не следует выбрасывать

Владислав Москаленко

Беда может прийти, если выбросить эти вещи

Во время разборки хлама или сезонной уборки многие склонны выбрасывать старые вещи без лишних раздумий. Однако есть некоторые вещи, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать, поскольку это может привлечь нежелательные неприятности. В этой статье мы рассмотрим, почему важно хранить определенные вещи и предоставим список предметов, которые не должны оказаться на мусорнике.

Кошельки и сумки

На протяжении веков кошельки и сумки символизировали финансовое процветание. Эти предметы хранят наши деньги и несут энергию, связанную с обилием. Выбрасывая их в свалку, можно столкнуться с отсутствием финансовой стабильности.

Кроме того, если кто-нибудь поднимет выброшенный кошелек или сумку, финансовый поток в жизни прошлого владельца может переориентироваться на этого человека. Желательно сжечь или закопать эти вещи у молодого дерева, чтобы обеспечить поддержку надлежащей энергии.

Хлеб

В фольклоре хлеб часто называют "головой всего", и к нему следует относиться с особой осторожностью. Выбрасывающие хлеб, как правило, притягивают в свою жизнь финансовый и пищевой дефицит. Вместо того чтобы выбрасывать черствые или испорченные хлебобулочные изделия, следует пожертвовать их животным или птицам.

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Нижнее белье

Согласно народным поверьям, выброшенное белье навлекает на семью обман и горе, особенно если его найдет и наденет кто-то другой. Этот поступок якобы приводит к супружеской неверности и семейному раздору. Чтобы уберечься от этих досадных событий, рекомендуется либо сжечь комплект белья, либо разорвать его на мелкие кусочки.

Детская одежда и обувь

Эти вещи легко поддаются порче, поскольку некоторые черные маги и колдуны собирают детскую одежду с целью проклятия или наведения порчи на семью. Чтобы не дать злоумышленникам возможность навредить жизни, лучше отдать одежду и обувь ребенка другим нуждающимся людям.

Веники и швабры

В фольклоре такие предметы имеют мистическое значение. Считалось, что ведьмы летают на вениках, а сам хозяйственный веник символизировал порядок в доме. Хотя выбрасывать веники и швабры допустимо, это следует делать подальше от дома. Таким образом, возможно, вам удастся облегчить бессонницу и устранить накопившийся негатив в семье.

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