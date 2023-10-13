Пять вещей, которые никогда не следует выбрасывать

Во время разборки хлама или сезонной уборки многие склонны выбрасывать старые вещи без лишних раздумий. Однако есть некоторые вещи, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать, поскольку это может привлечь нежелательные неприятности. В этой статье мы рассмотрим, почему важно хранить определенные вещи и предоставим список предметов, которые не должны оказаться на мусорнике.

Кошельки и сумки

На протяжении веков кошельки и сумки символизировали финансовое процветание. Эти предметы хранят наши деньги и несут энергию, связанную с обилием. Выбрасывая их в свалку, можно столкнуться с отсутствием финансовой стабильности.

Кроме того, если кто-нибудь поднимет выброшенный кошелек или сумку, финансовый поток в жизни прошлого владельца может переориентироваться на этого человека. Желательно сжечь или закопать эти вещи у молодого дерева, чтобы обеспечить поддержку надлежащей энергии.

Хлеб

В фольклоре хлеб часто называют "головой всего", и к нему следует относиться с особой осторожностью. Выбрасывающие хлеб, как правило, притягивают в свою жизнь финансовый и пищевой дефицит. Вместо того чтобы выбрасывать черствые или испорченные хлебобулочные изделия, следует пожертвовать их животным или птицам.

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Нижнее белье

Согласно народным поверьям, выброшенное белье навлекает на семью обман и горе, особенно если его найдет и наденет кто-то другой. Этот поступок якобы приводит к супружеской неверности и семейному раздору. Чтобы уберечься от этих досадных событий, рекомендуется либо сжечь комплект белья, либо разорвать его на мелкие кусочки.

Детская одежда и обувь

Эти вещи легко поддаются порче, поскольку некоторые черные маги и колдуны собирают детскую одежду с целью проклятия или наведения порчи на семью. Чтобы не дать злоумышленникам возможность навредить жизни, лучше отдать одежду и обувь ребенка другим нуждающимся людям.

Веники и швабры

В фольклоре такие предметы имеют мистическое значение. Считалось, что ведьмы летают на вениках, а сам хозяйственный веник символизировал порядок в доме. Хотя выбрасывать веники и швабры допустимо, это следует делать подальше от дома. Таким образом, возможно, вам удастся облегчить бессонницу и устранить накопившийся негатив в семье.

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