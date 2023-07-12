Пять звездных пар, чья любовь оборвалась в шаге от свадьбы: что пошло не так

В сфере публичной жизни романтика часто расцветает под прицелом камер и любопытных глаз. Знаменитости, известные своими увлекательными выступлениями на экране, имели свою долю отношений, которые разжигали интерес общественности. UAportal подготовил истории пяти звездных пар, чья любовь оборвалась за шаг до свадьбы.

Райан Рейнольдс и Аланис Мориссетт

Актер Райан Рейнольдс и певица Аланис Мориссетт отправились в пятилетнюю поездку, из которых два года они были официально признаны парой. Их пути пересеклись в один судьбоносный вечер, а в последующие часы раскрыли их общую связь. Связь между ними расцветала, а шепот об их романе становился все громче.

Однако в 2007 году пара удивила всех, когда появилась новость о том, что они решили развестись. Причины их разрыва не разглашались, но было очевидно, что Райан лучше справился с разлукой, в то время как Аланис боролась с затяжной грустью.

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Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу

Известный актер и продюсер Брэд Питт и талантливая актриса Гвинет Пэлтроу были вместе с 1994 по 1997 год. На публике их отношения выглядели гармоничными, часто создавали образ идеального единства. Средства массовой информации обожали их, осыпая ярлыками вроде "ангельские" и "усатая любовь всей жизни".

В 1996 году Брэд даже сделал предложение Гвинет, которое радостно ответило громким "Да!". Однако у судьбы был другой план. Пара неожиданно разошлась, оставив многих в изумлении. В одном из интервью Пэлтроу заметила, что Брэд был просто "слишком хорош" для нее.

Ленни Кравиц и Николь Кидман

Рок-музыкант и актер Ленни Кравиц оказался связан с известной актрисой Николь Кидман, и их отношения стали достоянием общественности в 2017 году. В одном из интервью Кидман рассказала, что была увлечена Ленни еще в 2003 году, но признала, что их отношения были не ко времени.

Она объяснила: "Это было просто неправильно. Я не была готова. Мы не были готовы одновременно". Несмотря на разрыв, паре удалось сохранить сердечные и дружеские отношения.

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Майкл Китон и Кортни Кокс

Актер Майкл Китон и модель Кортни Кокс начали встречаться в 1995 году. Их отношения привлекли большое внимание, ходили слухи о возможной свадьбе. Несмотря на заметную разницу в возрасте 13 лет, пара, казалось, была полна решимости сделать все возможное, чтобы у них все получилось.

Однако после шести лет совместной жизни они решили развестись, как сообщается, из-за расхождения их карьерных траекторий. После расставания и Майкл, и Кортни с новой силой пошли своими путями.

Джим Керри и Рене Зеллвегер

Известный актер, комик и художник Джим Керри обрел любовь в объятиях актрисы Рене Зеллвегер после совместной работы в фильме "Я, себя и Ирэн". Их романтический путь начался в 1999 году, и в конце концов Джим сделал Рене предложение руки и сердца. Однако история их любви приобрела неожиданный поворот, и они в конце концов разошлись.

Два десятилетия спустя, во время радиоинтервью, Джим Керри публично признал, что неправильно оценивал их отношения. Он нежно называл Рене "любовью всей своей жизни", признаваясь, что она занимает особое место в его сердце.

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