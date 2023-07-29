Самые популярные сериалы о школе последних лет: взрослейте вместе с главными героями

Лучшие сериалы о школе с 2018 по 2021 год

UAportal подготовил подборку популярнейших сериалов на школьную тематику. Они вышли на наши экраны в период с 2018 по 2021 год.

"Элита"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: школа, криминал, драма

Страна производства: Испания

Продолжительность: 50 минут на серию

Год производства: 2018

Главный продюсер: Zeta Studios

В фильме Лас-Энсинас, самая эксклюзивная школа Испании, становится центром скандалов и интриг, когда трое студентов из рабочего класса получают стипендии на обучение. Напряжение между богатыми студентами и новичками растет, появляются тайны и соперничество, что приводит к шокирующему убийству, которое потрясает всю школу.

"Сексуальное воспитание"

Рейтинг IMDb: 8.3

Жанр: школа, комедия, драма

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 45 минут на серию

Год производства: 2019

Главный продюсер: Embark Films

"Сексуальное воспитание" рассказывает об Отисе Милберне, социально неудобном старшекласснике, чья мать – секс-терапевт. Несмотря на отсутствие личного опыта, Отис становится неожиданным экспертом в предоставлении сексуальных советов своим одноклассникам, формируя подпольный бизнес секс-терапии вместе с мятежной Мэйв Вайли.

"Эйфория"

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: школа, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 55 минут на серию

Год производства: 2019

Главный продюсер: Electric Productions

В "Эйфории" сериал предлагает несгибаемый и откровенный взгляд на жизнь нескольких старшеклассников, борющихся с зависимостью, травмой и проблемами идентичности. Выздоравливающая 17-летняя наркозависимая Рю рассказывает о своей борьбе и борьбе своих друзей, в том числе Джулс, трансгендерной девушки, недавно переехавшей в город.

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"Я никогда не..."

Рейтинг IMDb: 7.9

Жанр: школа, комедия, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 30 минут на серию

Год производства: 2020

Главный продюсер: Laugh Riot Productions

Путешествие индийско-американского подростка Дэви Вишвакумар, преодолевающего вызовы школьной жизни, переживая недавнюю потерю отца. Решив улучшить свой социальный статус, Дэви начинает поиск популярности, часто попадая в забавные и неудобные ситуации.

"Великая армия"

Рейтинг IMDb: 7.0

Жанр: школа, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 60 минут на серию

Год производства: 2020

Главный продюсер: Urban Studios

Сериал погружает нас в жизнь пятерых разных учащихся, посещающих крупнейшую государственную среднюю школу в Бруклине. Джои, Дом, Джейсон, Лейла и Сиддхартха происходят из разных слоев общества, но их объединяет общая борьба за идентичность, справедливость и личностный рост.

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