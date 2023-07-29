Найпопулярніші серіали про школу останніх років: дорослішайте разом з головними героями
UAportal підготував підбірку найпопулярніших серіалів шкільної тематики. Вони вийшли на наші екрани у період з 2018 по 2021 рік.
"Еліта"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: школа, кримінал, драма
Країна виробництва: Іспанія
Тривалість: 50 хвилин на серію
Рік виробництва: 2018
Головний продюсер: Zeta Studios
У фільмі Лас-Енсінас, найексклюзивніша школа Іспанії, стає осередком скандалів та інтриг, коли троє студентів з робітничого класу отримують стипендії на навчання. Напруга між заможними студентами та новачками зростає, з'являються таємниці та суперництво, що призводить до шокуючого вбивства, яке потрясає всю школу.
"Сексуальне виховання"
Рейтинг IMDb: 8.3
Жанр: школа, комедія, драма
Країна виробництва: Велика Британія
Тривалість: 45 хвилин на серію
Рік виробництва: 2019
Головний продюсер: Embark Films
"Сексуальне виховання" розповідає про Отіса Мілберна, соціально незручного старшокласника, чия мати – секс-терапевт. Незважаючи на відсутність особистого досвіду, Отіс стає несподіваним експертом у наданні сексуальних порад своїм однокласникам, формуючи підпільний бізнес секс-терапії разом із бунтівною Мейв Вайлі.
"Ейфорія"
Рейтинг IMDb: 8.4
Жанр: школа, драма
Країна виробництва: США
Тривалість: 55 хвилин на серію
Рік виробництва: 2019
Головний продюсер: Electric Productions
У "Ейфорії" серіал пропонує непохитний і відвертий погляд на життя кількох старшокласників, які борються із залежністю, травмою та проблемами ідентичності. Рю, 17-річна наркозалежна, що одужує, розповідає про свою боротьбу та боротьбу своїх друзів, у тому числі Джулс, трансгендерної дівчини, яка нещодавно переїхала до міста.
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"Я ніколи не..."
Рейтинг IMDb: 7.9
Жанр: школа, комедія, драма
Країна виробництва: США
Тривалість: 30 хвилин на серію
Рік виробництва: 2020
Головний продюсер: Laugh Riot Productions
Подорож індійсько-американського підлітка Деві Вішвакумар, який долає виклики шкільного життя, переживаючи нещодавню втрату батька. Вирішивши покращити свій соціальний статус, Деві розпочинає пошуки популярності, часто потрапляючи в кумедні та незручні ситуації.
"Велика армія"
Рейтинг IMDb: 7.0
Жанр: школа, драма
Країна виробництва: США
Тривалість: 60 хвилин на серію
Рік виробництва: 2020
Головний продюсер: Urban Studios
Серіал занурює нас у життя п'ятьох різних учнів, які відвідують найбільшу державну середню школу в Брукліні. Джої, Дом, Джейсон, Лейла та Сіддхартха походять з різних верств суспільства, але їх об'єднує спільна боротьба за ідентичність, справедливість та особистісне зростання.
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