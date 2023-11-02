Скраб или пилинг: что лучше для ухода за кожей лица

Пилинг и скраб – это методы ухода за кожей, которые используются для отшелушивания отмерших клеток и улучшения внешнего вида кожи. UAportal подготовил статью, в которой освещается разница между этими двумя процедурами.

Техники отшелушивания

Пилинг предполагает использование отшелушивающих средств или инструментов для удаления отмерших клеток кожи. Он обеспечивает более глубокое отшелушивание, достигая нижних слоев кожи. С другой стороны, скраб использует гранулированный продукт, мягко отшелушивающий кожу. Скрабование – лучший вариант для чувствительной или деликатной кожи.

Воздействие на кожу

И пилинг, и скраб улучшают текстуру кожи и способствуют улучшению цвета лица. Пилинг стимулирует выработку коллагена, в результате чего кожа становится более упругой и сияющей. Скрабование помогает очистить поры и снизить появление черных точек.

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Учет типа кожи

Выбирая между пилингом и скрабом, учитывайте тип кожи человека. Скрабование полезно для жирной или подверженной акне кожи, поскольку оно контролирует избыток жира и удаляет загрязнение. Пилинг идеально подходит для сухой или чувствительной кожи.

Процесс нанесения

Процесс нанесения отличается для пилинга и скраба. Пилинг предполагает нанесение средства и оставление его на коже на некоторое время перед смыванием. Это позволяет активным ингредиентам эффективно проникать в кожу. В противоположность этому, скраб предусматривает мягкое нанесение средства на кожу круговыми движениями.

Частота использования

Пилинг обычно рекомендуется делать еженедельно или ежемесячно в зависимости от средства и типа кожи. Чрезмерное использование может лишить кожу природных масел, что приведет к ее чувствительности. Скрабование, с другой стороны, можно проводить 2-3 раза в неделю, учитывая индивидуальную переносимость кожи.

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