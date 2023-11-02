Скраб чи пілінг: що краще для догляду за шкірою обличчя

Пілінг та скраб – це методи догляду за шкірою, які використовуються для відлущування відмерлих клітин і поліпшення зовнішнього вигляду шкіри. UAportal підготував статтю, в якій висвітлюється різниця між цими двома процедурами.

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Техніки відлущування

Пілінг передбачає використання відлущувальних засобів або інструментів для видалення відмерлих клітин шкіри. Він забезпечує глибше відлущування, досягаючи нижніх шарів шкіри. З іншого боку, скрабування використовує гранульований продукт, який м'яко відлущує шкіру. Скрабування – кращий варіант для чутливої або делікатної шкіри.

Вплив на шкіру

І пілінг, і скрабування покращують текстуру шкіри та сприяють покращенню кольору обличчя. Пілінг стимулює вироблення колагену, в результаті чого шкіра стає більш пружною і сяючою. Скрабування допомагає очистити пори і зменшити появу чорних крапок.

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Врахування типу шкіри

Обираючи між пілінгом і скрабом, враховуйте тип шкіри людини. Скрабування корисне для жирної або схильної до акне шкіри, оскільки воно контролює надлишок жиру і видаляє забруднення. Пілінг ідеально підходить для сухої або чутливої шкіри.

Процес нанесення

Процес нанесення відрізняється для пілінгу та скрабування. Пілінг передбачає нанесення засобу і залишення його на шкірі на певний час перед змиванням. Це дозволяє активним інгредієнтам ефективно проникати в шкіру. На противагу цьому, скрабування передбачає м'яке нанесення засобу на шкіру круговими рухами.

Частота використання

Пілінг зазвичай рекомендується робити щотижня або щомісяця, залежно від засобу і типу шкіри. Надмірне використання може позбавити шкіру природних олій, що призведе до її чутливості. Скрабування, з іншого боку, можна проводити 2-3 рази на тиждень, враховуючи індивідуальну переносимість шкіри.

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