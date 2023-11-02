Скраб или пилинг: что лучше для ухода за кожей лица

Пилинг и скраб – это методы ухода за кожей, которые используются для отшелушивания отмерших клеток и улучшения внешнего вида кожи. UAportal подготовил статью, в которой освещается разница между этими двумя процедурами.

Видео дня

Техники отшелушивания

Пилинг предполагает использование отшелушивающих средств или инструментов для удаления отмерших клеток кожи. Он обеспечивает более глубокое отшелушивание, достигая нижних слоев кожи. С другой стороны, скраб использует гранулированный продукт, мягко отшелушивающий кожу. Скрабование – лучший вариант для чувствительной или деликатной кожи.

Воздействие на кожу

И пилинг, и скраб улучшают текстуру кожи и способствуют улучшению цвета лица. Пилинг стимулирует выработку коллагена, в результате чего кожа становится более упругой и сияющей. Скрабование помогает очистить поры и снизить появление черных точек.

Читайте также: Как предотвратить преждевременное старение кожи: полезные советы

Учет типа кожи

Выбирая между пилингом и скрабом, учитывайте тип кожи человека. Скрабование полезно для жирной или подверженной акне кожи, поскольку оно контролирует избыток жира и удаляет загрязнение. Пилинг идеально подходит для сухой или чувствительной кожи.

Процесс нанесения

Процесс нанесения отличается для пилинга и скраба. Пилинг предполагает нанесение средства и оставление его на коже на некоторое время перед смыванием. Это позволяет активным ингредиентам эффективно проникать в кожу. В противоположность этому, скраб предусматривает мягкое нанесение средства на кожу круговыми движениями.

Частота использования

Пилинг обычно рекомендуется делать еженедельно или ежемесячно в зависимости от средства и типа кожи. Чрезмерное использование может лишить кожу природных масел, что приведет к ее чувствительности. Скрабование, с другой стороны, можно проводить 2-3 раза в неделю, учитывая индивидуальную переносимость кожи.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!