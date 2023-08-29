Топ-5 потрясающих сортов пионов для выращивания: выберите своего фаворита

Пионы, известные своим роскошным и бархатным цветением, которое украшает сады в начале лета – это поистине прекрасное зрелище. Они не только очаровывают своими изысканными цветами, но и своими перистыми листьями продолжают придавать красоту клумбам и бордюрам еще долго после того, как прекратится цветение.

Благодаря широкому ассортименту сортов пионов, можно найти что-нибудь на любой тип почвы и для любого садового ландшафта. Большинство пионов являются травянистыми растениями, листья которых отмирают в конце вегетационного периода. Однако древовидные пионы выглядят как лиственные кусты, в то время как перекрещенные пионы заполняют пробел между этими двумя видами.

Пион молочноцветковый

Часто называемые китайскими пионами, сорта Paeonia lactiflora были очень популярны в эдвардианскую эпоху. Этот сорт предлагает целый ряд вариантов, включая одиночные, как волшебная 'Nippon Beauty', махровые, как известная 'Sarah Bernhardt', и имеющие лепестковые центры, как волшебная 'Barbara', где лепестки заменяют тычинки.

Деревовидный пион

Эти пионы имеют деревянистые ветви, из которых изящно выходят травянистые стебли, несущие одиночные или махровые цветы. Доступные в оттенках белого, розового, насыщенного красного и персикового, эти пионы также предлагают потрясающие желтые сорта, такие как 'Микумино Акебоно'. Важно обеспечить древовидным пионам защиту от холодных суховеев.

Читайте также: Хлеб и селитра: топ-3 лучшие удобрения для пионов, чтобы цвели пышно

Пион Млокосевича

Нежно известная как ведьма Молли, этот вид демонстрирует серо-зеленые листья с розовым оттенком ранней весной. Это служит идеальным фоном для ее лимонных цветов, украшенных золотистыми пыльцами, распускающимися из рыхлых, шаровидных бутонов. Этот сорт преуспевает в разбросанной тени или на солнце, и его очень приятно выращивать.

Перекрестные гибриды

Создание гибридов, когда-то считавшихся невозможными, теперь стало реальностью. Среди этих замечательных гибридов желтая "Барцелла" выделяется как один из самых лучших желтых сортов. Следует отметить, что такие гибриды могут иметь несколько более высокую цену.

Пион лекарственный

С историей разведения в Великобритании, насчитывающей почти 500 лет, паения лекарственная (Paeonia officinalis), происходящая из Европы, выдержала испытание временем. Часто встречается в садах как стойкий и впечатляющий сорт Rubra Plena с махровыми малиновыми цветами, который процветает на различных клумбах и в бордюрах.

Напомним, мы уже писали, как применять йод для подкормки растений.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !