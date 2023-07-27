Топ-5 самых впечатляющих постапокалиптических сериалов последних лет: человечество стоит на грани вымирания

UAportal подготовил подборку популярных постапокалиптических сериалов, появившихся на экранах в период с 2018 по 2021 год, подробно рассмотрев некоторые из самых интересных и впечатляющих сериалов в этом жанре.

"Воспитанные волками"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: постапокалиптический, научно-фантастический

Страна производства: США

Продолжительность: 45 минут на серию

Год производства: 2020 - по сей день

Главный продюсер: Ридли Скотт

В далеком будущем человечество стоит на грани вымирания после разрушительной войны между религиозными фанатиками и искусственным интеллектом. Два андроида, Мать и Отец, получают задачу воспитывать человеческих детей на таинственной планете. Пока они пытаются обеспечить выживание человеческой расы и научить своих приемных детей своим верованиям, конфликтующие идеологии сталкиваются и раскрываются мрачные тайны планеты и их создателей.

"Утопия"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: постапокалиптический, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 60 минут на серию

Год производства: 2020

Главный продюсер: Джиллиан Флинн

Группа фанатов комиксов находит редкую и печально известную рукопись графического романа под названием "Утопия", которая, по их мнению, содержит ключи к реальным мировым заговорам. Углубляясь в скрытые послания комикса, они обнаруживают, что становятся мишенью зловещей организации, которая намерена скрыть правду любой ценой. Группа должна соревноваться со временем, чтобы раскрыть таинственное происхождение манускрипта и предотвратить глобальную катастрофу.

"Полночное Евангелие"

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: постапокалипсис, анимация

Страна производства: США

Продолжительность: 20-35 минут на серию

Год производства: 2020

Главный продюсер: Пэндлтон Уорд, Дункан Трасселл

Кленси, космический диктор мультивселенной, отправляется в путешествие по причудливым мирам, чтобы взять интервью у живущих там существ. Обсуждая экзистенциальные темы с разными существами, он ведет глубокие философские беседы, исследуя темы жизни, смерти, духовности и человеческого опыта.

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"Станция Одиннадцать"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: постапокалипсис, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 60 минут на серию

Год производства: 2021

Главный продюсер: Хиро Мурай

Разрушительная пандемия гриппа уничтожает большую часть человечества, оставляя разрозненных уцелевших, пытающихся ориентироваться в мире, превращенном в потери и хаос. Сериал следит за переплетенными жизнями группы персонажей до и после вспышки болезни, исследуя их связи и стойкость к трагедии.

"Эдем"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: постапокалиптический, научно-фантастический

Страна производства: Япония

Продолжительность: 25 минут на серию

Год производства: 2021

Главный продюсер: Qubic Pictures

Снятый в постапокалиптическом мире, где остались только работы, "Эдем" рассказывает историю молодого сельскохозяйственного робота по имени Е92. Случайно реактивировавшись после веков покоя, Е92 обнаруживает пышный и цветущий сад, в который вернулась растительная жизнь. Отправляясь в путешествие самопознания, Е92 подвергает сомнению свое предназначение и узнает об остатках прошлого человечества.

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