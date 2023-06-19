Три проверенных способа, как придать объем волосам без лишних хлопот

Хотите придать объем своим волосам? UAportal подготовил три фантастических совета, которые помогут добиться объемных локонов без лишних хлопот.

Выберите правильную стрижку и укладку

Выберите многослойную стрижку, которая придаст волосам объем. Слои создают движение и убирают лишний вес, мгновенно придавая объем. Проконсультируйтесь со своим парикмахером, чтобы определить наилучшую технику укладки для вашего типа волос и желаемого стиля.

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Рассмотрите возможность создания укладки, обрамляющей лицо. Эти короткие слои вокруг лица добавляют глубину и привлекают внимание к вашим лучшим чертам. Независимо от того, предпочитаете ли вы длинные, средние или короткие волосы, правильно подобранные многослойные прически могут существенно изменить ситуацию, чтобы добиться объема прически.

Такие техники укладки, как стрижка бритвой или точечная стрижка, также могут способствовать увеличению объема. Эти методы создают текстурированные концы, придавая волосам более объемный вид.

Используйте средства для придания объема

Ищите шампуни и кондиционеры с эффектом объема, которые придают волосам форму и приподнимают их. Эти средства специально разработаны для придания объема без утяжеления волос.

После мытья нанесите на влажные волосы легкий мусс или спрей для придания объема. Эти средства добавляют текстуру и фиксацию, облегчая укладку и придавая эффект объема. Нанесите средство на корни и равномерно распределите его по волосам с помощью расчески с широкими зубьями или пальцев.

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Для придания дополнительного объема попробуйте использовать спрей или пудру для прикорневого подъема. Эти средства предназначены для нанесения непосредственно на корни, придавая им приподнятость и мгновенный объем. Для достижения оптимального результата не забывайте следовать инструкции по применению продукта.

Овладейте искусством сушки феном

Начните с нанесения термозащитного спрея, чтобы защитить волосы от повреждений. Затем переверните волосы кверху и начните сушить феном у корней, чтобы приподнять их.

Используя круглую щетку, накручивайте волосы от лица по мере сушки феном. Эта техника придает объем у корней и создает гладкую, упругую прическу. Сосредоточьтесь сначала на сушке корней, так как именно здесь вы хотите добиться наибольшего объема. Когда корни высохнут, продолжайте сушить феном остальные волосы по секциям, используя круглую щетку для создания движения и тела.

Для придания дополнительного объема завершите укладку обдувом холодным воздухом. Это поможет зафиксировать форму укладки и придаст волосам блеск. Избегайте пересушивания, так как это может привести к образованию пушистости и статического электричества.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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