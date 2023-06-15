Увеличьте потребление витамина С: пять продуктов с наибольшим содержанием витамина

UAportal подготовил список из пяти лучших фруктов, богатых витамином С, который станет удобным руководством по увеличению ежедневного потребления этого жизненно важного питательного вещества.

Гуава

Гуава – тропический фрукт, который занимает первое место по содержанию витамина С. Всего одна гуава среднего размера содержит около 126 миллиграммов витамина С, что более чем в два раза превышает рекомендуемую дневную норму для взрослых. Помимо впечатляющего содержания витамина С, гуава также является отличным источником пищевых волокон, калия и других антиоксидантов, что делает ее отличным дополнением к здоровому питанию.

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Киви

Пусть вас не обманывает его маленький размер: киви – это питательная сила. При среднем содержании витамина С около 64 миллиграммов на плод, киви – это освежающий и пикантный способ удовлетворить ежедневную потребность в витамине С. Кроме того, киви богаты пищевыми волокнами, витамином К и антиоксидантами, которые способствуют общему здоровью и благополучию.

Клубника

Сладкая, сочная и богатая витамином С, клубника является фаворитом среди многих. Эти яркие красные ягоды не только вкусны, но и являются отличным источником антиоксидантов и других необходимых питательных веществ. Клубника содержит около 98 миллиграммов витамина С на чашку, поэтому она может дать вашей иммунной системе здоровый толчок, одновременно удовлетворяя ваши вкусовые рецепторы.

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Апельсины

Когда речь заходит о витамине С, апельсины, вероятно, являются первым фруктом, который приходит на ум. Известные своим освежающим вкусом и высоким содержанием витамина С, апельсины являются классическим выбором для получения этого необходимого питательного вещества. Каждый апельсин среднего размера содержит около 70 миллиграммов витамина С, а также пищевые волокна и другие полезные соединения. Включение апельсинов в свой ежедневный рацион – простой и вкусный способ увеличить потребление витамина С.

Ананас

Ананас не только придает тропическую изюминку вашим блюдам, но и обеспечивает значительное количество витамина С. Этот сочный фрукт, содержащий около 79 миллиграммов витамина С на чашку, предлагает освежающий вкус и одновременно обеспечивает многочисленные полезные свойства. Ананас также богат бромелайном – смесью ферментов, известных своими противовоспалительными свойствами.

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