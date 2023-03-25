В эти выходные три знака зодиака испытают любовь

UAportal подготовил гороскоп-прогноз на 25-26 марта. В эти выходные три знака зодиака наиболее вероятно смогут испытать любовь и вступить в отношения.

Водолей

Солнце в Водолее говорит о том, что рожденные под этим знаком будут иметь открытый подход к отношениям и новому опыту, а также быть яростно независимыми. Они могут быть склонны к риску, но, как правило, являются верными партнерами, готовыми пойти на все ради своих близких.

Рожденные под этим знаком должны помнить о своей склонности к импульсивности. Не стоит принимать решений, которые могут привести их к неприятностям или навредить окружающим.

Стрелец

Люди с Меркурием в Стрельце известны своим авантюрным духом, что делает их отличными компаньонами, когда речь идет об исследовании новых мест или совместных попытках что-то изменить. Из-за своей прямоты они могут иногда показаться прямолинейными или бесчувственными.

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Но в целом эти люди – честные и надежные партнеры, которые ценят честность превыше всего. Они также склонны щедро делиться своим временем и ресурсами, когда речь идет о помощи другим в достижении их целей, что делает их отличными кандидатами для долгосрочных отношений.

Весы

Венера в Весах указывает на то, что люди, родившиеся под этим знаком, будут естественным образом тяготеть к партнерским отношениям, в которых обе стороны прилагают равное количество усилий для того, чтобы между ними все наладилось. Эти люди обладают врожденным чувством справедливости, что делает их прекрасными коммуникаторами.

Знак понимает, насколько важен компромисс, когда речь идет о поддержании здоровых отношений в течение долгого времени. Они также склонны быть чуткими натурами, ценящими красоту во всех ее проявлениях.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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