У ці вихідні три знаки зодіаку зазнають кохання

UAportal підготував гороскоп-прогноз на 25-26 березня. Ці вихідні три знаки зодіаку найімовірніше зможуть випробувати любов і вступити у стосунки.

Водолій

Сонце у Водолії говорить про те, що народжені під цим знаком будуть мати відкритий підхід до відносин та нового досвіду, а також бути незалежними. Вони можуть бути схильні до ризику, але, як правило, є вірними партнерами, які готові піти на все заради своїх близьких.

Народжені під цим знаком повинні пам'ятати про свою схильність до імпульсивності. Не варто приймати рішень, які можуть призвести до неприємностей або зашкодити оточуючим.

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Стрілець

Люди з Меркурієм у Стрільці відомі своїм авантюрним духом, що робить їх відмінними компаньйонами, коли йдеться про дослідження нових місць чи спільні спроби щось змінити. Через свою прямоту вони можуть іноді здатися прямолінійними чи байдужими.

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Але загалом ці люди – чесні та надійні партнери, які цінують чесність понад усе. Вони також схильні щедро ділитися своїм часом та ресурсами, коли йдеться про допомогу іншим у досягненні їх цілей, що робить їх відмінними кандидатами для довгострокових відносин.

Терези

Венера у Терезах вказує на те, що люди, що народилися під цим знаком, будуть природно тяжіти до партнерських відносин, в яких обидві сторони докладають однакову кількість зусиль для того, щоб між ними все налагодилося. Ці люди мають вроджене почуття справедливості, що робить їх прекрасними комунікаторами.

Знак розуміє, наскільки важливим є компроміс, коли йдеться про підтримку здорових відносин протягом тривалого часу. Вони також схильні бути чуйними натурами, які цінують красу у всіх її проявах.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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