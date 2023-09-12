Включать ли контрастный душ в свой распорядок дня: преимущества и недостатки этого метода

Включать ли контрастный душ в свой распорядок дня: плюсы и минусы этого метода

Контрастный душ – это техника купания, которая подразумевает чередование горячей и холодной воды. UAportal подготовил анализ плюсов и минусов такого метода закаливания.

Плюсы контрастного душа:

Улучшение кровообращения

Контрастный душ подразумевает чередование горячей и холодной воды, что стимулирует кровообращение, расширяя и сужая кровеносные сосуды. Это способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Восстановление мышц

Контраст между горячей и холодной водой способствует восстановлению мышц. Горячая вода расслабляет и успокаивает мышцы, в то время как холодная уменьшает воспаление и отек, помогая облегчить боль.

Повышение энергии и бодрости

Бодрящий эффект может повысить уровень энергии и улучшить умственную активность. Холодная вода стимулирует высвобождение адреналина, что делает его полезным для утреннего душа или перед выполнением умственно сложных задач.

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Минусы контрастного душа:

Чувствительность к температуре

Людям с повышенной чувствительностью к температуре или определенным заболеваниям контрастный душ может быть противопоказан. Важно проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить их в свой распорядок дня, особенно для тех, кто испытывает проблемы с дыханием и давлением.

Время и усилия

Процесс чередования воды может отнимать много усилий и время, если сравнивать с обычным душем, что может быть непрактичным для людей с напряженным графиком. Кроме того, нужно еще привыкнуть к таким ежедневным процедурам.

Сухость кожи

Частое пребывание под горячей и холодной водой может привести к сухости и раздражению кожи. Горячая вода лишает кожу природных масел, а холодная вызывает сухость и стянутость. Для предотвращения сухости кожи необходимо достаточное увлажнение.

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