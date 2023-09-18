Три історичні відкриття, які чекатимуть на нас в Україні попри всі перепони та бажання ворогів

Продовжуємо жити, любити, створювати та розвиватися як нація. Прикладом такого невпинного руху в туристичній сфері стане відкриття трьох нових музеїв. Два з них чекатимуть на нас у Києві й один в Житомирській області.

Зокрема столиця готує відкриття комплексу сучасного мистецтва Івана Марчука та музею лісу на Дарниці, а в Житомирській області "оживе" маєток Терещенків, де планують відкрити музей авіабудування.

Така інформація надійшла в месенджері Discover.ua.

Музей сучасного мистецтва Івана Марчука

Митець, майстер пензлів та кольорів, Іван Марчук у 2007 році став одним зі "100 геніїв сучасності", які потрапили до рейтингу британського The Daily Telegraph.

Життя та творчість легенди представлять на території колишнього посольства США в Шевченківському районі столиці. Проєкт будівлі вже було опубліковано, сам пан Марчук виклав його на своїй сторінці у Facebook.

Але київська локація стане не єдиним місцем представлення робот генія. В Каневі та Ланівцях на Тернопільщині також розробляють музеї відомого майстра.

Процес над створенням нового художнього музею в Києві ведеться вже давно, ще з часів президента Ющенко, але лишень у 2021 році знайшли будівлю під проєкт.

Нагадаємо, що сучасний митець активно виставляється у Відні, а у травні роботи можна було побачити й в Києві. До 31 серпня деякі роботи Івана Марчука можна побачити у груповій виставці "ЗВИТЯЖНІ" Галерея "АВС-арт". Слідкуйте за Афішею, щоб не пропустити нові виставки, та за офіційною сторінкою художника Івана Марчука, щоб бути на відкритті музею та ознайомлюватись з новими проєктами та творіннями автора.

Музей лісу на Дарниці

Дарницьке лісопаркове господарство анонсувало створення на своїй території Музею лісу. Локація охопить понад 10 споруд, датованих до 1917 року, в тому числі Контору лісництва, збудовану в 1903 році.

Культурна спадщина, якою наповнять будівлю музею буде розкривати культуру, побут, та духовні цінності українського народу. Документи, які були знайдено у Конторі лісництва в 1917 році, датовані 1879 – 1904 роками, також будуть зберігатися в Музеї лісу.

Навкруги музею теж буде чим помилуватися, адже багатьом деревам парку виповнилося понад сто років.

Мальовнича прогулянка та занурення в культурну спадщину – ось у що перетвориться старовинна пам’ятка.

Музей авіабудування в маєтку Терещенків

Федір Терещенко – відомий цукровий магнат XX століття. Але його солодкий бізнес не єдине творіння, завдяки якому Федора Терещенко знають у світі. Колишній студент Київської політехніки у 1909 році збудував перший, у тодішній Російській імперії, авіаційний завод. Подія відбулася у селі Червоне, та подарувала світові такі моделі літаків, як Терещенко – 1, Терещенко – 2 і так до 7 варіацій.

Пізніше до авіазаводу було добудовано аеродром та авто–майстерні. Любов Галанчикова – перша жінка–випробувач літаків починала на заводі Терещенко.

Ідея музею виникла у нащадків родини. Неоготичний палац сім’ї підійшов якомога краще.

Звісно маєток зараз у занедбаному стані, але це тільки початок шляху й сім’я Грохольських–Терещінків шукають спонсорів, зацікавлених у розвитку музею та залучають гранди, щоб привести будівлю в належний стан.

Точна дата відкриття музеїв не оголошена, все залежить від ситуації, але рух створення локацій не припиняється, не дивлячись ні на які перепони, створені сусідньою державою агресором. Слідкуємо за анонсами та віримо в близьку перемогу.