15 речей які обов'язково треба перевірити перед тим, як їхати на машині, що стояла всю зиму

Багато водіїв вважають, що найкраще тримати свій автомобіль на стоянці або в гаражі протягом зимового періоду, але це може привести до тривалої підготовки машини до весняного сезону. Якщо ви збираєтеся використовувати свій автомобіль навесні, необхідно підготувати його до першого виїзду.

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Діагностика машини. Перед початком будь-яких робіт з автомобілем, важливо здійснити повну діагностику машини. Навіть якщо ваш автомобіль простояв у гаражі або на парковці, це не означає, що він був у ідеальному стані. У закритих приміщеннях може бути підвищена вологість, яка може спричинити пошкодження автомобіля. Тому, перш за все, необхідно звернутися до фахівців і провести ретельний огляд машини; Кузов і днище. Кузов є найбільшою та дороговартісною частиною автомобіля, тому важливо оглянути його на предмет тріщин, сколів та іржі. Якщо виявлено дефекти, краще їх відразу ліквідувати, щоб уникнути подальших проблем; До того ж днище автомобіля під час експлуатації піддається посиленим навантаженням, тому після зимового періоду варто перевірити стан днища та очистити його від бруду та інших домішок; Гальмівна система. Вона є однією з найбільш важливих систем у будь-якому автомобілі, тому необхідно перевірити її перед кожним виїздом. Зимовий період може стати нищівним для неї; Ходова частина. Вона часто страждає від підвищеної вологості та перепадів температур. Під час підготовки авто до літнього сезону необхідно ретельно перевірити її стан на наявність корозії, зокрема у вихлопній системі, елементах підвіски та рамі. Руйнування цілісності металу в цих ділянках може призвести до поломки важливих вузлів та загрози безпеці; Акумулятор. Якщо автомобіль зимував з батареєю, яку не використовували, то її стан може погіршитись, від розрядження до внутрішніх ушкоджень. Тому після зимового простою важливо провести діагностику стану акумулятора, перевірити його пускову міць та чистоту клем; Стан технічних рідин. Погіршення їх властивостей може негативно вплинути на роботу автомобіля. Тому антифриз, олива та інші склади краще замінити, якщо змінився їх колір та консистенція. Перш ніж заливати свіжі рідини, слід промити системи; Дроти, контакти та роз’єми. Їх також слід уважно оглянути та очистити, використовуючи пасти, які витісняють вологу, забирають іржу та створюють захисний шар; Перевірка рівня мастил. Рівень масла є однією з найбільш важливих характеристик автомобіля, який впливає на його роботу. Щоб забезпечити правильну роботу двигуна, необхідно перевірити рівень масла, особливо після тривалого простою автомобіля; Повітряний та салонний фільтри. Вони допомагають запобігати проникненню пилу та бруду у двигун та салон автомобіля. Після тривалого простою важливо перевірити та прочистити фільтри, щоб забезпечити їх правильну роботу; Замки. Тривалий простій, особливо на відкритій стоянці, може погано впливати на механізми замків. Перед початком автомобільного сезону необхідно перевірити стан замків, очистити і змастити їх або замінити за необхідності; Склоочисники. Після тривалого простою щітки склоочисники можуть вийти з ладу та погано чистити скло. Тому, вибираючи щітки, переконайтеся, що вони підходять за розміром скла та типом автомобіля; Гумові елементи. Тривалий простій може негативно впливати на них, тому слід перевірити ще й всі ущільнювачі та інші гумові елементи в салоні та кузові вашого авто; Перевірка шин – це ще один важливий елемент перед початком автомобільного сезону. Вони повинні мати достатній протектор та правильний тиск. Погано зберігані шини можуть бути пошкоджені, а тому їх потрібно оглянути на наявність тріщин, зламів та інших дефектів. Якщо шини не відповідають вимогам, їх потрібно замінити; Електроніка. Сучасні автомобілі оснащені багатьма електронними компонентами, тому їх потрібно перевірити на наявність оновлень та оглянути на працездатність. Це стосується системи керування двигуном, електронної системи стабілізації та інших компонентів; Прибирання салону. Після зимового періоду необхідно освіжити інтер'єр автомобіля. Ви можете виконати цю процедуру самостійно або звернутися до фахівців для професійної хімчистки. Останній варіант найкращий, оскільки спеціальні засоби, якими оброблюють поверхні, добре прибирають не лише бруд, а й сольові плями. Крім того, вони не шкодять покриттям, електриці, пластиковим та декоративним елементам. Також вони допомагають усунути осередки цвілі, алергенів та шкідливих бактерій;

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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