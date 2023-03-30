15 вещей которые обязательно нужно проверить перед тем, как ехать на стоящей всю зиму машине

Многие водители считают, что лучше держать свой автомобиль на стоянке или в гараже в течение зимнего периода, но это может привести к длительной подготовке машины к весеннему сезону. Если вы собираетесь использовать автомобиль весной, необходимо подготовить его к первому выезду.

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Диагностика машины. Перед началом любых работ с автомобилем, важно осуществить полную диагностику машины. Даже если ваш автомобиль простоял в гараже или на парковке, это не значит, что он находился в идеальном состоянии. В закрытых помещениях может быть повышена влажность, которая может вызвать повреждение автомобиля. Поэтому, прежде всего, необходимо обратиться к специалистам и провести тщательный осмотр машины; Кузов и днище. Кузов является самой большой и дорогостоящей частью автомобиля, поэтому важно осмотреть его на предмет трещин, сколов и ржавчины. Если обнаружены дефекты, лучше их сразу устранить во избежание дальнейших проблем; К тому же днище автомобиля при эксплуатации подвергается усиленным нагрузкам, поэтому после зимнего периода следует проверить состояние днища и очистить его от грязи и других примесей; Тормозная система. Она является одной из наиболее важных систем в любом автомобиле, поэтому необходимо проверить ее перед каждым выездом. Зимний период может стать сокрушительным для нее; Ходовая часть. Она часто страдает повышенной влажностью и перепадами температур. При подготовке авто к летнему сезону необходимо тщательно проверить ее состояние на наличие коррозии, в частности, в выхлопной системе, элементах подвески и раме. Разрушение целостности металла в этих участках может привести к поломке важных узлов и угрозе безопасности; Аккумулятор. Если автомобиль зимовал с батареей, которую не использовали, то ее состояние может ухудшиться от разрядки до внутренних повреждений. Поэтому после зимнего простоя важно провести диагностику состояния аккумулятора, проверить его пусковую мощь и чистоту клемм; Состояние технических жидкостей. Ухудшение их свойств может отрицательно повлиять на работу автомобиля. Поэтому антифриз, растительное масло и другие составы лучше заменить, если изменился их цвет и консистенция. Прежде чем заливать свежие жидкости, следует промыть системы; Проволоки, контакты и разъемы. Их также следует внимательно осмотреть и очистить, используя вытесняющие влагу пасты, забирают ржавчину и создают защитный слой; Проверка уровня смазочных масел. Уровень масла является одной из наиболее важных характеристик автомобиля, влияющего на его работу. Чтобы обеспечить правильную работу двигателя, необходимо проверить уровень масла, особенно после продолжительного простоя автомобиля; Воздушный и салонный фильтры. Они помогают предотвращать проникновение пыли и грязи в двигатель и салон автомобиля. После продолжительного простоя важно проверить и прочистить фильтры, чтобы обеспечить их правильную работу; Замки. Продолжительное простое, особенно на открытой стоянке, может плохо влиять на механизмы замков. Перед началом автомобильного сезона необходимо проверить состояние замков, очистить и смазать их или при необходимости заменить; Стеклоочистители. После длительного простоя щетки стеклоочистители могут выйти из строя и плохо чистить стекло. Поэтому, выбирая щетки, убедитесь, что они подходят по размеру стекла и типу автомобиля; Резиновые элементы. Продолжительное простое может негативно влиять на них, поэтому следует проверить еще и все уплотнители и другие резиновые элементы в салоне и кузове вашего авто; Проверка шин – это еще один немаловажный элемент перед началом автомобильного сезона. Они должны иметь достаточное протектор и правильное давление. Плохо хранимые шины могут быть повреждены, поэтому их нужно осмотреть на наличие трещин, изломов и других дефектов. Если шины не отвечают требованиям, их следует заменить; Электроника. Современные автомобили оснащены множеством электронных компонентов, поэтому их нужно проверить на наличие обновлений и осмотреть работоспособность. Это касается системы управления двигателем, электронной системы стабилизации и других компонентов; Уборка салона. После зимнего периода нужно освежить интерьер автомобиля. Вы можете выполнить эту процедуру самостоятельно или обратиться к специалистам для профессиональной химчистки. Последний вариант самый лучший, поскольку специальные средства, которыми обрабатывают поверхности, хорошо убирают не только грязь, но и солевые пятна. Кроме того, они не вредят покрытию, электричеству, пластиковым и декоративным элементам. Также они помогают устранить очаги плесени, аллергенов и вредных бактерий;

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