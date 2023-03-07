3 причини, чому не слід користуватись смартфоном під час зарядки

Смартфони та інші електронні гаджети давно стали частиною нашого життя, тому для багатьох користувачів нормальним стало користування ними навіть під час зарядки. Проте це може бути небезпечним як для самого телефону, так і для нас самих.

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Навіть самі виробники смартфонів застерігають від цієї звички та наголошують, що відмова від користування телефоном під час заряджання допоможе збільшити термін експлуатації пристрою. Ось 3 причини, чому не слід "сидіти" в смартфоні, коли він заряджається:

Використання смартфона під час зарядки може призвести до перегріву. При зарядці акумулятор генерує тепло, а під час експлуатації збільшується тепловиділення, що може пошкодити батарею пошкодити гаджет; Крім того, це може підвищити ризик виникнення небезпечних ситуацій. Це особливо, якщо ви користуєтесь телефоном у ванній кімнаті або біля води. Неякісний зарядний пристрій може підвищити ризик пожежі або ураження електричним струмом; До того ж користування смартфоном, підключеним до електромережі, може уповільнити сам процес заряджання. Пристрій витрачає заряд і це знижує швидкість зарядки та може негативно позначитися на терміні служби батареї.

Саме тому бажано по можливості уникати такої практики. Але все ж бувають ситуації, коли необхідно використовувати смартфон під час зарядки. У такому випадку слід бути обережним, слідувати правилам безпеки, та усвідомлювати, чим це може зашкодити вашому пристрою.

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Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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