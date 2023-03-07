3 причины, почему не следует пользоваться смартфоном во время зарядки

Смартфоны и другие электронные гаджеты давно стали частью нашей жизни, поэтому для многих пользователей нормально стало пользование ими даже во время зарядки. Однако это может быть опасно как для самого телефона, так и для нас самих.

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Даже сами производители смартфонов предостерегают от этой привычки и отмечают, что отказ от использования телефона во время зарядки поможет увеличить срок эксплуатации устройства. Вот 3 причины, почему не следует "сидеть" в смартфоне, когда он заряжается:

Использование смартфона во время зарядки может привести к перегреву. При зарядке аккумулятор генерирует тепло, а при эксплуатации увеличивается тепловыделение, что может повредить батарею и повредить гаджет; Кроме того, это может повысить риск возникновения опасных ситуаций. Это особенно, если вы используете телефон в ванной комнате или у воды. Некачественное зарядное устройство может повысить риск пожара или поражения электрическим током; К тому же использование смартфона, подключенного к электросети, может замедлить сам процесс зарядки. Устройство расходует заряд, что снижает скорость зарядки и может отрицательно сказаться на сроке службы батареи.

Именно поэтому лучше по возможности избегать такой практики. Но все же бывают ситуации, когда нужно использовать смартфон во время зарядки. В таком случае следует соблюдать осторожность, соблюдать правила безопасности и осознавать, чем это может привести к повреждению устройства.

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Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и потертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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