Археологи виявили 14 000-річне село на острові Тріке в Канаді (відео)

Археологи виявили на острові Тріке, Канада, 14 000-річне село. Поселення проливає світло на життя стародавніх людей.

Розташована у віддаленому прибережному районі, ця знахідка дає цінну інформацію про життя перших мешканців. Про це повідомляє Ancient Origins.

Знаряддя, знайдені на місці, вразили дослідників. Селяни володіли глибокими знаннями техніки полювання.

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Серед артефактів найбільш інтригуючими є ті, що пов’язані з полюванням на глибоководних ссавців. Ці знахідки свідчать про те, що стародавні жителі села володіли чудовими навичками мореплавства та ризикували поривати в підступні води.

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Знаряддя, виявлені на місці, включають гарпуни, кістяні голки та інші спеціалізовані знаряддя полювання. Таке складне обладнання означає розуміння морських екосистем і здатність орієнтуватися та виживати в складних прибережних умовах.

Нагадаємо, вчені дослідили 2500-річні екскременти та зробили несподіване відкриття.

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