Археологи обнаружили 14 000-летнюю деревню на острове Трике в Канаде (видео)

Археологи обнаружили на острове Трике, Канада, 14 000-летнюю деревню. Поселение проливает свет на жизнь древних людей.

Расположенная в отдаленном прибрежном районе, эта находка дает ценную информацию о жизни первых жителей. Об этом сообщает Ancient Origins.

Орудия, обнаруженные на месте, поразили исследователей. Крестьяне владели глубокими знаниями техники охоты.

Читайте также: В Китае обнаружили затонувшие корабли времен династии Мин, нагруженные фарфором

Среди артефактов наиболее интригующими те, что связаны с охотой на глубоководных млекопитающих. Эти находки свидетельствуют о том, что древние жители села обладали отличными навыками мореходства и рисковали порывать в коварные воды.

Видео дня

Орудия, обнаруженные на месте, включают гарпуны, костяные иглы и другие специализированные орудия охоты. Это сложное оборудование означает понимание морских экосистем и способность ориентироваться и выживать в сложных прибрежных условиях.

Напомним, ученые исследовали 2500-летние экскременты и совершили неожиданное открытие.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !