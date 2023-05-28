Чим змастити м'ясо перед запіканням, щоб отримати хрумку скоринку: порада від Клопотенка

Запечене м'ясо з хрусткою скоринкою завжди привертає увагу любителів смачної їжі. І якщо ви хочете дізнатися про лайфхак, який допоможе досягти цього досконалого результату, український кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився корисними порадами у своєму новому навчальному ролику на YouTube.

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Згідно зі словами експерта, ключовою складовою для отримання хрусткої скоринки є поєднання меду і гірчиці. Цей дует допомагає досягти балансу між солодким і гострим, створюючи неперевершений смаковий профіль.

Перш ніж запікати м'ясо, важливо змастити його шматки медом та гірчицею. Гірчиця вносить певну кислинку та допомагає збалансувати солодкий смак меду. Проте, головною роллю у цій комбінації відіграє саме мед. Під час запікання він утворить реакцію з м'ясом, що призведе до утворення хрусткої скоринки, що легко тріскається при кожному куску.

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Євген Клопотенко пояснює, що мед і гірчиця часто використовуються разом, оскільки вони доповнюють один одного і створюють гармонійний смаковий дует. З їхньою допомогою можна досягти чудового результату під час приготування запеченого м'яса з хрусткою скоринкою.

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