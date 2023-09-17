Чорні цятки на обличчі: найкращі способи позбутися їх

Чорні цятки на обличчі, або комедони, з'являються внаслідок закупорки сальних залоз. Сальні залози виробляють шкірне сало, яке допомагає змащувати шкіру та захищати її від зовнішніх впливів.

Однак якщо шкірне сало виробляється у надлишку, або якщо пори шкіри закриваються, шкірне сало накопичується та утворює "затор". Чорні цятки найчастіше з'являються на обличчі, особливо в Т-зоні (лоб, ніс і підборіддя). Це пов'язано з тим, що в цих зонах шкіра більш жирна. Також чорні цятки також можуть з'являтися на спині, грудях і плечах.

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Основними причинами появи чорних цяток є:

Вони часто з'являються в підлітковому віці, коли в організмі відбувається гормональна перебудова.

Це може бути пов'язано з генетичними факторами, а також з використанням жирних косметичних засобів.

Якщо шкіру не очищати регулярно, шкірне сало та інші забруднення можуть накопичуватися в порах, що може призвести до появи чорних цяток.

Для того, щоб позбутися від чорних цяток, необхідно:

Регулярно очищати шкіру. Для цього слід використовувати спеціальні засоби для очищення шкіри, які допоможуть видалити надлишки шкірного сала та інших забруднень. Використовувати засоби, що звужують пори. Такі засоби допоможуть запобігти закупорці пор. Можна використовувати спеціальні косметичні засоби, що містять цинк або саліцилову кислоту.

У деяких випадках чорні цятки можуть бути видалені за допомогою професійних процедур, таких як пілінг або лазерна чистка шкіри.

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Лікарка Блоссом Коххар розповіла порталу Health Shots про найкращі домашні засоби проти чорних цяток.

1. Використовуйте глину мултані Мітті (Фуллерова земля) та натерту апельсинову цедру. Потрібно змішати ці два інгредієнти у рівних пропорціях та нанести на обличчя. Витримайте до 10 хвилин, а потім змийте теплою водою.

2. Зробіть пасту, змішавши харчову соду та воду. Акуратно помасажуйте цим розчином вологу шкіру обличчя та змийте теплою водою.

3. Змішайте цукровий пісок з лимонним соком, щоб вийшла паста. Помасажуйте шкіру протягом 5-10 хвилин, потім змийте. Цукор відлущує стару шкіру, а лимон освітлює.

4. Спробуйте також змішати сухе молоко, лимонний сік та рисове борошно. Змішайте ці інгредієнти в пасту, нанесіть, акуратно потріть і залиште на 5-10 хвилин. Змийте маску теплою водою, а потім ополосніть обличчя прохолодною водою, аби "закрити" пори.

5. Скраб з медом та корицею теж допоможе ефективно очистити шкіру на обличчі. Нанесіть утворену маску на 10 хвилин, потім змийте.

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