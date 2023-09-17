Черные точки на лице: лучшие способы избавиться от них

Черные точки на лице, или комедоны, появляются вследствие закупорки сальных желез. Сальные железы производят кожное сало, помогающее смазывать кожу и защищать ее от внешних воздействий.

Однако если кожное сало производится в избытке или если поры кожи закрываются, кожное сало накапливается и образует "затор". Черные точки чаще всего появляются на лице, особенно в Т-зоне (лоб, нос и подбородок). Это связано с тем, что в этих зонах кожа жирнее. Также черные пятнышки также могут появляться на спине, груди и плечах.

Читайте также: Дермапланинг: как сделать свою кожу сияющей и гладкой

Основными причинами появления черных точек являются:

Видео дня

Они часто появляются в подростковом возрасте, когда в организме происходит гормональная перестройка.

Это может быть связано с генетическими факторами, а также использованием жирных косметических средств.

Если не очищать кожу регулярно, кожное сало и другие загрязнения могут накапливаться в порах, что может привести к появлению черных точек.

Для того чтобы избавиться от черных точек, необходимо:

Регулярно очищайте кожу. Для этого следует использовать специальные средства для очищения кожи, которые помогут удалить излишки кожного сала и других загрязнений. Использовать сужающие поры средства. Такие средства помогут предотвратить закупорку пор. Можно использовать специальные косметические средства, содержащие цинк или салициловую кислоту.

В некоторых случаях черные точки могут быть удалены с помощью профессиональных процедур, таких как пилинг или лазерная чистка кожи.

Читайте также: Как надолго сохранить подтянутый контур лица: практические советы

Врач Блоссом Коххар рассказала порталу Health Shots о лучших домашних средствах против черных пятнышек.

1. Используйте глину мултани Митти (Фуллерова земля) и натертую апельсиновую цедру. Следует смешать эти два ингредиента в равных пропорциях и нанести на лицо. Выдержите до 10 минут, затем смойте теплой водой.

2. Сделайте пасту, смешав пищевую соду и воду. Аккуратно помассируйте этим раствором влажную кожу лица и смойте теплой водой.

3. Смешайте сахарный песок с лимонным соком, чтобы получилась паста. Помассируйте кожу в течение 5-10 минут, затем смойте. Сахар отшелушивает старую кожу, а лимон осветляет.

4. Попробуйте также смешать сухое молоко, лимонный сок и рисовую муку. Смешайте эти ингредиенты в пасту, нанесите, аккуратно потрите и оставьте на 5-10 минут. Смойте маску теплой водой, а затем ополосните лицо прохладной водой, чтобы "закрыть" поры.

5. Скраб с медом и корицей тоже поможет эффективно очистить кожу на лице. Нанесите образовавшуюся маску на 10 минут, затем смойте.

Напомним, каждый день глаза сталкиваются с большой нагрузкой: компьютер, смартфон, солнце, кондиционер, слишком сухой воздух – все это наносит вред глазам. Как это поправить, читайте в нашем материале.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!