Чотирьом київським блогеркам, які показували роботу ППО, повідомили про підозру (фото)

Українські правоохоронці оголосили про підозру чотирьом блогеркам, які 16 травня 2023 року оприлюднили у мережі відео з роботою протиповітряної оборони у Києві. Доказову базу зібрала Служба безпеки України.

Блогеркам загрожує до восьми років тюрми. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"СБУ зібрала доказову базу й отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна з блогерок, 32-річна киянка, виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Telegram-каналів. За декілька годин відеозапис поширили на проросійських майданчиках.

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Інша, 36-річна киянка, опублікувала відео з роботою ППО на сторінці в Instagram. Третя фігурантка також поділилася відеозйомкою в соцмережах.

Четверта підозрювана – уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери. Для уникнення кримінальної відповідальності вона намагалася видалити заборонені повідомлення.

"Стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають", – додали у СБУ.

Раніше було оприлюднене фото однієї з блогерок, особу якої можна ідентифікувати за характерним татуюванням на правому плечі. На світлині зображена колишня дружина наркодилера Юрія Чернецького – Інна, яка після публікації відео роботи ППО, записала ролик з вибаченнями.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Під час атаки сили ППО збили 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і 6 "шахедів": уламки впали на зоопарк, пошкоджені автомобілі.

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