Четверым киевским блогерам, показывающим работу ПВО, сообщили о подозрении (фото)

Украинские правоохранители объявили о подозрении четырем блогерам, которые 16 мая 2023 года обнародовали в сети видео с работой противовоздушной обороны в Киеве. Доказательную базу собрала служба безопасности Украины.

Блогерам грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"СБУ собрала доказательную базу и получила выводы экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из блогеров, 32-летняя киевлянка, выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Telegram-каналов. Через несколько часов видеозапись была распространена на пророссийских площадках.

Видео дня

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Другая, 36-летняя киевлянка, опубликовала видео с работой ПВО на странице в Instagram. Третья фигурантка также поделилась видеосъемкой в соцсетях.

Четвертая подозреваемая – уроженка Сумщины, проживающая в Киеве. Сначала отсняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в разные мессенджеры. Во избежание уголовной ответственности она пыталась удалить запрещенные сообщения.

"Что касается еще двух фигурантов, которые в тот день также обнародовали запрещенный контент и сразу разоблачили СБУ, следственные действия продолжаются", – добавили в СБУ.

Ранее было обнародовано фото одной из блогеров, личность которой можно идентифицировать по характерной татуировке на правом плече. На фото изображена бывшая жена наркодилера Юрия Чернецкого – Инна, которая после публикации видео работы ПВО записала ролик с извинениями.

Напомним, в ночь на 16 мая оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Киев. Во время атаки силы ПВО сбили 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 6 "шахедов": обломки упали на зоопарк, повреждены автомобили.

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