Що варто зробити з деревами восени: альтернатива побілюванню

Восени, коли природа готується до холодів, дачники повинні пам'ятати про важливий аспект догляду за садом – побілку плодових дерев. Ця процедура необхідна для захисту стовбурів від можливого сонячного опіку та розтріскування кори, спричиненого морозами.

Про це повідомило видання Pixel. Зазначили, що замість звичайної побілки, можна приготувати лікувальний розчин, який допоможе вашим деревам залишитися здоровими та плодючими.

Читайте також: Чим підживити яблуню та вишню, щоб наступного року був хороший врожай: поради городників

Лікувальні розчини:

Перший спосіб. Розведіть 2 кг гашеного вапна у відрі води, а також додайте 300 г мідного купоросу. Такий розчин забезпечить стовбурам надійний захист від шкідливих факторів.

Другий спосіб. До суміші з першого способу додайте невелику кількість глини. Готовий препарат повинен мати консистенцію схожу на густу сметану.

Третій спосіб. На відро води додайте 3 кг крейди і 50 г господарського мила. Цей склад розчину допоможе не лише захистити стовбури, а й підвищити їхню стійкість до негоди та шкідливих організмів.

Наголосили, що будь-який з цих розчинів варто наносити не тільки на стовбур, але і на скелетні гілки (хоча б на 1 м за зростом гілок). Таким чином, ви забезпечите повний захист вашим плодовим деревам на зиму, а вони подякують вам смачними та соковитими плодами у наступному сезоні.

Нагадаємо, ми вже писали про універсальний засіб для підживлення квітів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!