Что следует сделать с деревьями осенью: альтернатива побелке

Осенью, когда природа готовится к холодам, дачники должны помнить о важном аспекте ухода за садом – побелке плодовых деревьев. Эта процедура необходима для защиты стволов от возможного солнечного ожога и растрескивания коры, вызванной морозами.

Об этом сообщило издание Pixel. Отметили, что вместо обычной побелки можно приготовить лечебный раствор, который поможет вашим деревьям остаться здоровыми и плодоносящими.

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Лечебные растворы:

Первый метод. Разведите 2 кг гашеной извести в ведре воды, а также добавьте 300 г медного купороса. Такой раствор обеспечит стволам надежную защиту от вредных факторов.

Второй способ. К смеси из первого способа добавьте небольшое количество глины. Готовый препарат должен иметь консистенцию похожую на густую сметану.

Третий способ. На ведро воды добавьте 3 кг мела и 50 г хозяйственного мыла. Этот состав раствора поможет не только защитить стволы, но и повысить их устойчивость к непогоде и вредным организмам.

Отмечали, что любой из этих растворов следует наносить не только на ствол, но и на скелетные ветви (хотя бы на 1 м по росту ветвей). Таким образом, вы обеспечите полную защиту вашим плодовым деревьям на зиму, а они поблагодарят вас вкусными и сочными плодами в следующем сезоне.

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