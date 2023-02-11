Щоб не стати жертвою 'магічного впливу': не стрижіть себе самі та не викидайте волосся з гребінця на вулицю

У народі існує багато міфів та легенд щодо волосся. Здавна вважаєтеся, що до церкви жінкам не можна ходити з непокритою головою, а довге волосся треба заплітати у косу.

Вважається, що волосся має особливе значення в долі людини, і будь-які маніпуляції з ними можуть призвести до серйозних наслідків.

Також існує ціла купа заборон, як от – не стригти себе самому, не стригтися на "старий місяць", не мити волосся у понеділок, не викидати після розчісування волосся, що лишається на гребінці, на вулицю тощо.

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UAPortal зібрав список заборон, які стосуються волосся, для тих, хто вірить у прикмети та забобони.

З давніх часів волоссю надавали величезне значення та наділяли його магічною силою. Тож, щоб вам не наврочили, намагайтеся уникати потрапляння вашого волосся на землю, чи у воду.

Ще наші бабусі казали, що якщо пташка підхопить на вулиці волосинку та сплете з неї гніздо, то власникові цієї волосинки забезпечений постійний головний біль. Голова болітиме й у разі, якщо ви викинете волосся у річку.

Вважалося, що самому стригтися не можна – вкорочуєте собі розум. Це може також призвести до проблем з фінансами та відвернути від вас удачу.

Забобонним людям не варто стригтися перед якимись важливими подіями – відвернете удачу.

За давніми віруваннями, своє волосся, зняте з гребінця, або яке залишилося після стрижки, треба було або спалювати, або топити у вбиральні.

А ще казали, що якщо дівчина дасть свого гребінця іншій, то їй може загрожувати розлучення з коханим.

Що стосується "космічних" прикмет, то езотерики радять: щоб зберегти красу, силу та блиск волосся, то варто ретельно планувати похід до перукаря. Тут враховуються місячні цикли, розташування планет на небосхилі, дні тижня та числа місяця: наприклад, коли Місяць перебуває у знаку Тельця, Діви чи Козерога, то можна сміливо рушати до перукарні. Можна і потрібно стригти волосся, поки Місяць у Стрільці. Також сміливо рушайте до майстра по стрижках, якщо Місяць у Стрільці, або якщо Місяць входить до водяних знаків (Раку або Риб).

Відмовтеся від нової зачіски якщо Місяць знаходиться у Близнюках або в знаку Терез – волосся може стати тьмяним та почне випадати. Ще не варто стригтися, коли Місяць у Овні (до хвороб), Місяць у Леві (проблеми у житті), Місяць у Скорпіоні (погіршаться стосунки з коханою людиною), Місяць у Водолії (нещасний випадок).

Астрологи ж вважають, що для стрижки краще вибирати день, коли людина народилася. А ще – ті, хто народилися у вівторок, можуть сміливо стригтися у четвер, суботу та неділю. Народжені у середу – можуть відвідати перукаря у неділю. Ті, хто з'явився на світ у четвер, можуть стригтися у понеділок, вівторок, п'ятницю чи неділю. Народженим у п'ятницю підійде понеділок, четвер, субота та неділя. "Суботні" люди можуть стригтися у п'ятницю. А народжені в неділю – у вівторок чи четвер.

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Називаються й найбільш сприятливі для стрижки числа місяця – це 5, 8, 11, 13-14, 19, 21-23, 26-28 дні місячного циклу.

Коли стригтися та як це робити, куди дівати волосся з гребінця – все це лише забобони. Головне під час стрижки думати про приємне та можна уявляти собі, що під час стрижки з вас "зрізають" проблеми та позбавляють вас від негативу. Позитивні думки притягують позитив.

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